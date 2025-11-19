ราษฎรชาวตรังนับพันเดินทางด้วยรถ 26 คันไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

ตรัง - ราษฎรชาวตรังประมาณ 1,000 คน เดินทางด้วยรถ 26 คัน ขึ้นไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน
วันนี้ (19 พ.ย.) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถของราษฎรชาวตรัง ในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเดินทางชุดแรกของราษฎรชาวตรังจากทั้ง 10 อำเภอ รวมจำนวน 1,000 คน ด้วยรถทั้งหมด 26 คัน แบ่งเป็นรถบัสปรับอากาศ 24 คัน และรถตู้ 2 คัน
โดยที่ทางจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรชาวตรัง กำหนดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่งตลอดการเดินทางทางจะมีรถของตำรวจทางหลวงเป็นรถนำขบวน และมีรถของตำรวจปิดท้าย เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้อำนวยความสะดวกให้ราษฎรชาวตรังเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทั้งหมด 4 รอบ คือ รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568, รอบที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2568, รอบที่ 3 วันที่ 28 ธันวาคม 2568 และรอบที่ 4 วันที่ 16 มกราคม 2569
ขณะที่ราษฎรชาวตรังที่เดินทางไป ต่างบอกว่า ตื่นเต้นดีใจที่ได้ไป โดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าหลายวัน และมีการจัดเตรียมชุดเสื้อผ้า รองเท้า สำหรับเข้ากราบถวายบังคมไปจากบ้านด้วย ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเตรียมผ้าถุงสำเร็จรูปไป โดยทุกคนตั้งใจจะไป แม้หากทางจังหวัดไม่จัดรถอำนวยความสะดวกให้ ต่างก็บอกว่า พร้อมจะเหมารถไปกันเอง หรือชวนกันเดินทางไปกับรถไฟ เพราะอยากไปกราบส่งเสด็จแม่ของแผ่นดินไปอยู่กับเสด็จพ่อ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
นางวิรัตน์ เหมทานนท์ ราษฎรชาวตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง บอกว่า ตนเองเพิ่งเหมารถไปกับเพื่อนเพื่อไปกราบถวายบังคมพระบรมศพมาแล้วครั้งหนี่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ครั้งนี้ก็ไปอีก ตั้งใจจะไปสัก 3-4 ครั้ง เพื่อน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน