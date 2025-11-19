จนท.สนธิกำลังลงพื้นที่ป่าเสม็ดขาวหลังพบนายทุนบุกรุกลอบปลูกปาล์มน้ำมัน 60 ไร่

ตรัง - เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสนธิกำลังลงพื้นที่ป่าเสม็ดขาว ม.6 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง หลังพบนายทุนบุกรุกป่าใกล้หาดสั้น 60 ไร่ เพื่อปลูกปาล์ม เชื่อทำกันเป็นกลุ่มคนหลายคน เร่งตรวจสอบอย่างละเอียด
วันนี้ (19 พ.ย.) เจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันหลายฝ่าย ทั้งส่วนป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า ส่วนจัดการที่ดิน สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ 12 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 ภาคใต้ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ที่ 12 ตำรวจปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานหาดเจ้าไหม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำโดย นายนฤเศรษฐ แก้วคง ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสมนึก กุนหลัด ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตรัง และ พ.ต.จีรศักดิ์ ลั่นเต้ง รองหัวหน้าฝ่ายการข่าว กอ.รมน.ตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าเสม็ดขาว ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 80 ไร่
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร และเขตป่าชายเลน ด้านหลังอยู่ติดกับหาดสั้น ที่มีชายหาดที่สวยงาม ทรายสีขาวเนียนละเอียด ทั้งนี้ พบว่า 1 แปลง เคยถูกจับกุม และศาลได้พิพากษาให้นายทุนออกจากพื้นที่ แต่กลับพบมีการขยายพื้นที่บุกรุกใหม่เพิ่มอีกประมาณ 60 ไร่ ซึ่งแปลงแรก เจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดและจับกุมมาแล้ว เมื่อปี 2556 เนื้อที่ 18 ไร่เศษ โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายทุนชาวอำเภอเมืองตรัง พร้อมพวก และเข้าสู่กระบวนการศาล จนในที่สุดศาลฎีกาได้พิพากษาจำคุกนายทุนรายดังกล่าวโดยไม่รออาญาเป็นเวลา 1 ปี และให้ออกจากพื้นที่ ซึ่งจากการตรวจสอบว่าไม่มีการบุกรุกเพิ่มแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม กลับพบว่ามีการขยายพื้นที่บุกรุกแผ้วถางแปลงใหม่อีก 1 แปลง ซึ่งอยู่ติดกัน เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ เป็นการทำลายต้นเสม็ดขาวโดยการเผาทิ้งในแปลง เพราะพบร่องรอยแกนไม้เสม็ดที่ยังเผาไม่หมดจำนวนมาก รวมทั้งเศษยางรถยนต์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาต้นเสม็ดขาวทั้งที่เผาไม่หมด และยังไม่ได้เผาอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนบริเวณขอบแปลงมีการนำเสามาปักปันเขตแดน มีการขุดบ่อน้ำตื้นเตรียมไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง มีการติดกล้องวงจรปิดไว้ตรวจสอบบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ ส่วนภายในแปลงมีการปลูกปาล์มน้ำมันขนาดเล็กเต็มพื้นที่ คาดว่าเพิ่งปลูกได้ประมาณ 2-3 เดือนเท่านั้น
เจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังกันเดินสำรวจเนื้อที่ โดยมีการตรวจวัดค่าพิกัด GPS พื้นที่ทุกด้านอย่างละเอียด เพื่อนำไปทำรูปแผนที่ ซึ่งจะได้รายละเอียดของพื้นที่ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และฐานข้อมูลเดิม ทั้งนี้ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้เคยเข้าดำเนินการจับกุมมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2546 แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานฯ ทำให้นายทุนรายดังกล่าวมีการนำป้ายประกาศคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ให้ทุเลากรณีอุทยานฯ จับกุมเครื่องจักรไม่ให้ผ่านทางเข้าไปในพื้นที่มาติดไว้ด้านหน้า แต่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ และนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับ สภ.กันตัง เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และหาผู้กระทำผิดต่อไป
นายนฤเศรษฐ แก้วคง ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ 12 บอกว่า จากการตรวจสอบพบว่า เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่นี้ อยู่ติดทะเล และอยู่ในจุดที่น้ำทะเลท่วมถึง มีการบุกรุกปลูกพืชอาสินใหม่ เชื่อว่าทำกันในลักษณะเป็นกลุ่มคนหลายคน แต่จะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพราะพื้นที่นี้เคยถูกจับและศาลได้พิพากษาให้ผู้กระทำผิดออกจากพื้นที่ ซึ่งการขยายพื้นที่ออกไปนั้น ต้องพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มเดิม หรือเป็นกลุ่มไหนอย่างไร และจะต้องหาข้อเท็จจริงต่อไป