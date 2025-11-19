วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต จัดประชุมวิชาการดิจิทัลนานาชาติ ดึงผู้เชี่ยวชาญ 18 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (23 สถาบันสมาชิก) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ รวม 9 งานใหญ่ ระหว่างวันที่ 12–14 พฤศจิกายน 2568 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนเวทีวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับภูมิภาค ซึ่งได้แก่
• The 9th International Conference on Information Technology (InCIT 2025)
• The 17th National Conference on Information Technology (NCIT 2025)
• The 20th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2025)
• Opportunities for Pioneering Practices in AI Workshop
• The 1st International Workshop on AI Technologies, Engineering, and Society
• The 7th Workshop on Innovation Initiatives in NLP/AI/Education
• Student Research Workshop
• The 7th Symposium on Asia AI
• The 12th International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia 2025 (SISA 2025)
การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญกว่า 270 คนจาก 18 ประเทศทั่วโลก พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน 5 สาขาหลัก ได้แก่
• ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
• วิทยาการข้อมูล (Data Science)
• เทคโนโลยีทางการศึกษา (Education Technology)
• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
• เครือข่ายการสื่อสาร (Communication Network)
ในค่ำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ (Banquet) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิการบดีจากสถาบันการศึกษาประเทศญี่ปุ่นและโครเอเชีย และผู้บริหารจากสถาบันสมาชิก และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล เข้าร่วม
การจัดงานครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทไทยสู่ศูนย์กลางความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วโลก นำไปสู่การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายในยุคดิจิทัล