ตร.ไซเบอร์ นำกำลังบุกจับ 2 สามีภรรยาชาวภูเก็ต “ลักลอบขายอาวุธปืน” รับทำมานานกว่า 5 ปี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจไซเบอร์ นำกำลังบุกจับ 2 สามี ภรรยา ชาวภูเก็ต หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรม “ลักลอบขายอาวุธปืน” ผู้ต้องหาจนมุมด้วยหลักฐาน ยอมรับทำมานานกว่า 5 ปี ได้กำไรกระบอก 2,000 บาท
เมื่อวันที่ 18พ.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ บช.สอท. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้สั่งการให้ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนปราบปราม เพื่อจับกุม ผู้ต้องหาลักลอบ “จำหน่ายอาวุธปืน” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรม
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 นำโดย พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ นราศรี สว.กก.2 บก.สอท.1 ได้ทำการสืบสวนผ่านช่องทางออนไลน์ จนทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทางออนไลน์ จึงได้ให้สายลับทำการติดต่อล่อซื้อ จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ท่อลดเสียง ในราคา 12,000 บาท จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้ง 2 ราย ในข้อหา “ร่วมกันมีหรือจำหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า และ ร่วมกันสั่งเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์เว้นแต่จะ ได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม”
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงวางแผนเข้าจับกุม ทั้งสองรายได้ที่บ้านพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทราบชื่อต่อมาคือ นายพรเทพ(สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ผู้จำหน่าย และนางสาวจินตนา(สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี เจ้าของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินจากสายลับ เบื้องต้นสอบถามผู้ต้องหารับว่าตนได้ทำมาแล้วกว่า 5 ปี ได้กำไรจากการจำหน่ายกระบอกละประมาณ 2,000 บาท
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันมีหรือจำหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า และร่วมกันสั่งเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์เว้นแต่จะ ได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม” นำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.สอท.1ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป