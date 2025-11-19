รวบคาบ้านพัก! สาวอดีตพนักงานบริษัทขนส่ง ลอบขายรายชื่อลูกค้าให้อดีตแม่ค้าออนไลน์ นำไปหลอกส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ชุดสืบสวนเมืองภูเก็ต นำหมายจับเข้ารวบตัวสาววัย 30 ปี อดีตพนักงานฝ่ายขายบริษัทขนส่งได้คาบ้านพักในพื้นที่ถลาง ลอบนำรายชื่อลูกค้าขายให้อดีตแม่ค้าออนไลน์ ที่ผันตัวมาเป็นมิจฉาชีพ หลอกส่งสินค้าเก็บเงินปลายทางทั่วไทย
จากกรณีเมื่อวันที่ 16 พ.ย.68 พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ตนำกำลังชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต เข้าตรวจสอบโกดังต้องสงสัยว่าอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย ตั้งอยู่เลขที่ 143/96 โบ๊ทพลาซ่า ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต หลังสืบทราบว่าผู้ต้องสงสัยมาเช่าอาคารดังกล่าวไว้ เพื่อทำเป็นโกดังส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องโดยที่ลูกค้าไม่ได้สมัครใจในการสั่งซื้อ และยังพบว่าผู้ต้องสงสัยมีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันเกือบแสนบาท
ล่าสุด เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (19 พ.ย.) ที่ห้องประชุม สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.อ.กิติพงษ์ คล้ายแก้ว รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ได้ร่วมกันสอบปากคำ น.ส.นัน (นามสมมติ) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาที่นำรายชื่อมาขายให้เจ้าของสินค้า ตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 18 พ.ย.68 ในข้อหาสนับสนุนฉ้อโกงประชาชน และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เก็บรวบรวม ครอบครอง หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อนำไปใช้หรือให้บุคคคลอื่นใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด โดยได้กระทำโดยชื้อ เสนอชื้อ ชาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน เสนอแลกเปลี่ยน หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการขยายผลจับกุมได้เมื่อวันที่ 18 พ.ย.68 ที่บ้านพักในหมู่บ้านแหน่งหนึ่ง หลังสถานีตำรวจถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สำหรับการจับกุม สืบทราบว่า น.ส.นัน ซี่งเป็นอดีตพนักงานขาย ของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายชื่อลูกค้าที่มีการนำไปมอบให้เจ้าของสินค้าเพื่อนำชื่อลูกค้าไปติดหน้ากล่องพัสดุสินค้าก่อนส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางไปยังประชาชนทั่วประเทศ ทั้งๆที่ลูกค้าไม่ได้มีการสั่งซื้อสินค้า โดยในชั้นจับกุม น.ส.นัน ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ควบคุมตัวไปสอบสวนปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองภูเก็ต อย่างไรก็ดีอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมว่ายังมีผู้ใดเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหรือไม่