น้ำท่วมในพื้นที่ อ.ไชยา ยังขยายวงกว้าง บางจุดสูง 150 ซม. ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากซ้ำ

สุราษฎร์ธานี - ผู้ว่าฯยังออกประกาศเตือน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ หลังฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของ อ.ไชยา ล่าสุดน้ำท่วมขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง ประกาศพื้นที่ 8 ตำบล อ.ชยา เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัตฉุกเฉิน
จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อกันมาหลายวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนจากเขตอุทยานแห่งชาติแกร่งกรุงไหลหลากลงท่วมพื้นที่อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วม ได้ขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง ก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงสู่ทะเล ส่งผลถนนภายในหมู่บ้าน ถูกตัดขาด มีน้ำสูงกว่า 1 เมตรรถทุกชนิดไม่สามารถผ่าน ได้ต้องใช้เรือในการสัญจร และ มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม ระดับน้ำ สูงตั้งแต่ 30 ซม. ไปจนถึง 150 ซม. ทีมกู้ภัยต้องอพยพผู้สูงอายุออกจากบ้านพักในกลางดึก
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตัวตลาดเทศบาลเมืองไชยา เมื่อคืนน้ำลดระดับลงประมาณ 5 ซม.และ คาดว่าในวันนี้จะมีมวลน้ำจากด้านบนไหลลงสมทบ ประกอบกับน้ำทะเลหนุนจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ ออกประกาศให้พื้นที่ 8 ตำบล ของอำเภอไชยา ที่ประกอบตำบลตลาดไชยา-เวียง-ตักรบ-โมถ่าย-ป่าเว-เลม็ด-ปากหมากและตำบลทุ่ง เป็นพื้นที่ เขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ และสาธารณประโยชน์
ในขณะที่ทางราชการยังคงประกาศเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่อาศัยอยู่พื้นที่อำเภอท่าชนะ-วิภาวดี-คีรีรัฐนิคม-ท่าฉาง-พนม-กาญจนดิษฐ์-ดอนสัก -เกาะสมุย-และอำเภอเกาะพะงัน ให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เรือเล็กงดออกจากฝั่ง