ถึงสุราษฎร์ แล้ว คณะนักปั่นไปกราบแม่หลวง จากยะลาระยะทาง 1,309 กม.

สุราษฎร์ธานี - คณะนักปั่นไปกราบแม่หลวง จากยะลาระยะทาง 1,309 กม. ถึงสุราษฎร์ธานีแล้ว โดยมี ผบ.มทบ.ที่45 ค่ายวิภาวดีรังสิตมาให้กำลังใจ
จากกรณีคณะนักปั่นจากจังหวัดยะลา และ หลายจังหวัด ร่วมทำกิจกรรม ปั่นจักรยานไปกราบแม่หลวงระยะทางกว่า 1,309 กม. เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ออกเดินทางเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 จากศาลจังหวัดเมืองยะลา โดยมีกำหนดถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 26 พย.นี้ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรไทย
ล่าสุดคณะนักปั่นได้ปั่นมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ค่ำคืนนี้พักนอนที่วัดศรีสุวรรณอำเภอท่าชนะ และเมื่อเวลา 14.00 น. พ.ต.เฉลิมชัย สุทธินวล ผบ.มทบ.ที่45 ค่ายวิภาวดีรังสิตสุราษฎร์ธานี ได้นำแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มาให้กำลังใจและตรวจร่างกายนักปั่นทุกคน
โดยทุกคนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีอาการเจ็บป่วยแม้จะปั่นท่ามกลางสภาพอากาศที่ฝนตก ทุกคนมีกำลังเปี่ยมล้น
นาย เอิบ บัวสุข อายุ78 ปี หนึ่งในทีมนักปั่นเปิดเผยความรู้สึกว่าการปั่นครั้งนี้เป็นการปั่นเพื่อสำนึกบุญคุญแม่หลวงที่ต่อประชาชน