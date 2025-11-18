ฝนตกหนัก น้ำท่วมในพื้นที่ไชยา หลายจุด รถจมใต้น้ำหลายคัน

สุราษฎร์ธานี - ฝนตกหนักน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแกร่งกรุงไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของ อ.ไชยา ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ผบ.มทบ.45 ส่งกำลังทหารค่ายวิภาวดีช่วยเหลือผู้ประสบภัย อพยพผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เสี่ยง
. จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตั้งแต่วันที่ 16-17-18 พ.ย. ติดต่อกันส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนจากเขตอุทยานแห่งชาติแกร่งกรุงไหลหลากลงพื้นที่ตำบลปากหมาก ต.โมถ่าย ต.ไชยา และ ต.ทุ่ง ของอำเภอไชยา โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองไชยา ถนนหลายสายและบ้านเรือนประชาชนจมใต้บาดาลระดับน้ำสูงตั้งแต่ 30 ซม.ไปจนถึง 150 ซม.ในพื้นที่ลุ่มทำให้รถเล็กผ่านลำบาก
ชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพสิ่งของไว้บนที่สูงและมีบางส่วนได้อพยพไปอยู่บ้านญาติ และมีรถยนต์จมอยู่ใต้น้ำหลายคันและมีบางคนได้ขับรถฝ่ากระแสน้ำแต่รถถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดพารถตกน้ำไปแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ล่าสุดวันนี้ พ.ต.เฉลิมชัย สุทธินวล ผบ.มทบ.ที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิตส่งกำลังทหาร กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองพันประจำอำเภอ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอไชยา หน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธา และจิตอาสาภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็ว พร้อมอพยพผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 88 ปี ซึ่งติดอยู่ภายในบ้านที่มีระดับน้ำท่วมสูง จนไม่สามารถออกมาได้ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ พร้อมจัดเตรียมเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนทันที เพื่อเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
ส่วนสถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาน้ำเริ่มลดระดับลงคาดว่าด้านบนฝนหยุดตกสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติในพรุ่งนี้