ตื่นเต้น! นักท่องเที่ยวพบ “บ่างพุงจง” สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ โผล่อวดโฉมบนเกาะอาดัง–ราวี

สตูล - นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างตื่นเต้นพบ “บ่างพุงจง” หรือ “พะจง” สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ โผล่ออกมาเกาะต้นไม้ให้เห็นในระยะประชิดบนเกาะอาดัง–ราวี จังหวัดสตูล สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
วันนี้ (18 พ.ย.) บรรยากาศบนเกาะราวีเป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบเหตุการณ์สุดพิเศษหลังพบ “บ่างพุงจง” หรือ “พะจง” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใกล้สูญพันธุ์ โผล่ออกมาเกาะบนกิ่งไม้สูงไม่ไกลจากเส้นทางเดินชมธรรมชาติ บนเกาะอาดัง–ราวี จังหวัดสตูล สร้างความตื่นเต้นและประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากสัตว์ชนิดนี้มักไม่ออกมาให้เห็นกันง่าย ๆ
นายสุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เปิดเผยว่า เกาะอาดัง–ราวีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานฯ ด้วยชายหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส และธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นอาศัยของ “บ่างพุงจง” หรือ “พะจง” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระรอกบินแต่มีขนาดใหญ่กว่า ชอบอาศัยบนต้นไม้สูง และสามารถดำรงชีวิตได้ในป่าหลากหลายสภาพ
สัตว์ชนิดนี้มีพฤติกรรมโดดเด่นคือการห้อยหัวอยู่กับกิ่งไม้โดยใช้เท้าหลังทั้งสองข้างเกาะไว้ แล้วม้วนศีรษะเข้าไปในลำตัว หากมองจากระยะไกลอาจดูคล้ายค้างคาวแม่ไก่เพราะมีขนาดใกล้เคียงกัน ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันบ่างพุงจงถือเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และพบเห็นได้น้อยมาก การที่นักท่องเที่ยวสามารถพบได้ในครั้งนี้ถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง
จากการสังเกตพบว่า บ่างพุงจงที่ปรากฏตัวในครั้งนี้น่าจะเป็นแม่ลูกกัน โดยลูกน้อยเกาะตามอยู่ใกล้ชิดอย่างไม่ห่างกาย ทำให้ภาพที่เห็นยิ่งเพิ่มความน่ารักและสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบนเกาะอาดัง–ราวี ที่ยังคงเป็นบ้านอันปลอดภัยให้สัตว์หายากได้อาศัยและสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว แต่ยังย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าของไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าที่ควรได้รับการดูแลเพื่อให้คนรุ่นหลังยังคงมีโอกาสได้พบเห็นความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ต่อไป