กู้ได้แล้ว 2 ร่างชาย - หญิง ในรถกระบะพุ่งตกสะพานสารสิน สุดเศร้า ญาติเผยนัดกันไปรับลูกสาววัย 7 วันของทั้งคู่ออกจาก รพ.

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กู้ได้แล้ว ร่างผู้เสียชีวิตชาย - หญิง จากเหตุรถกระบะ พุ่งตกสะพานสารสิน ญาติเผยฝ่ายหญิงส่งข้อความบอกลา ขณะญาติฝ่ายชาย เผยวันนี้นัดกันจะไปรับลูกวัย 7 วัน ของทั้งคู่ ที่ รพ. และขอให้ตนรับดูแล ด้วย
จากกรณีมีชายหนุ่มขับรถกระบะพุ่งชนราวสะพานสารสินและตกลงเมื่อเวลา 03.30 น. วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2568) ซึ่งหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มที่ โดยในเวลาประมาณ 08.00น. ทางนักประดาน้ำตรวจพบร่างของผู้ชาตินั่งอยู่บริเวณที่นั่งคนขับและกอดองค์เจ้าแม่กวนอิมไว้แนบอกในลักษณะนั่งตะแคง โดยร่างคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำร่างออกจากรถได้ เนื่องจากรถจมอยู่ในน้ำลึกประมาณ 25 เมตร ทราบชื่อคือนายตรีพัฒน์ รัตนพงศ์ อายุ 49 ปี ชาวอำเภอนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
หลังจากนั้นในเวลา 13.00 น. ทางเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ ได้ดำน้ำลงไปอีกครั้งเพื่อกู้ศพของผู้เสียชีวิต แต่ก็ต้องตกตะลึง เมื่อพบว่าในรถยังมีร่างของผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย ซึ่งเป็นผู้หญิง ทราบชื่อต่อมาคือ นางสาวกันติชา เพชรศรี อายุประมาณ 39 ปี ชาวจ.สุราษฎร์ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างของทั้ง 2 คนออกจากรถและน้ำขึ้นมายังบริเวณชายหาดและนำส่งชันสูตรต่อไปแล้ว
โดยมี นายอมรเทพ ปรีคำ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรพงศ์ พรหมอินทร์ ผกก.สภ.โคกกลอย พร้อมด้วย ปภ.เขต15ภูเก็ต กู้ภัยกุศลธรรมภูเก็ต และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่
อย่างไรก็ตามหลังกู้ร่างของทั้ง 2 ขึ้นมาได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อไปยังญาติของผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิง ทราบว่า ฝ่ายผู้ตาย ทั้ง 2 คน ซึ่งเป็นแฟนกัน ได้ขับรถออกจากบ้านมา 2 คน แต่ไม่ทราบว่าไปไหน และ ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่า ฝ่ายผู้หญิงได้ส่งข้อความไปหาญาติ ซึ่งเป็นข้อความสั่งลาเป็นครั้งสุดท้าย ทางญาติ ก็ไม่คิดว่าทั้ง 2 จะมาคิดสั้นถึงสะพานสารสิน
ด้านญาติของฝ่ายชาย ซึ่งมีศักดิ์ เป็นลูกพี่ลูกน้อง ได้ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ว่า ตนได้มีการพูดคุยกับน้องชายหลายครั้ง ซึ่งน้องชายของตนไม่มีพี่น้อง พ่อเพิ่งเสียได้ไม่นาน และเมื่อวันที่ 15 พ.ย.น้องชายเพิ่งไปทำบุญร้อยวัน และก่อนหน้านี้ น้องชายได้พาแฟนสาวมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลในพื้นที่นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นลูกสาว ตอนนี้อายุ 7 วัน แต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาล เนื่องจากคลอดก่อนกำหนด และน้องได้บอกกับตนว่าคงจะเลี้ยงลูกไม่ไหว อยากให้ตนรับลูกสาวมาเป็นลูกบุญธรรม ซึ่งตนก้ตกลงที่จะดูแลลูกให้น้องชาย โดยวันนี้ (18 พ.ย.) น้องชายนัดกับตนว่าจะมีทำเรื่องให้เสร็จ โดยให้ย้ายชื่อลูกสาวมาอยู่ในทะเบียนบ้านของตน
แต่เมื่อช่วงบ่ายทราบข่าวว่าน้องขับรถตกลงไปในทะเลที่สะพานสารสิน ตนตกใจมากทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะก่อนหน้านี้น้องไม่เคยบอกว่ามีปัญหาอะไร เพียงแต่บอกว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ชอบเท่านั้น ไม่คิดว่าน้องชายและ แฟนสาวของน้องชายจะคิดสั้น
ด้าน นายณัฐวุฒิ วงศ์นุ้ย ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ตนเองได้ทอดแหอยู่บนสะพาน และได้เห็นผู้ตายใส่ชุดสีดำได้เดินวนเวียนอยู่บนสะพานและจุดที่รถพุ่งชนอยู่หลายรอบ ตนเองก็ไม่สงสัยอะไรคิดว่าคงจะเป็นคนที่จะมาหาทำเลตกปลาบนสะพาน จากนั้นเขาก็เดินกลับไป และอยู่ๆก็เห็นรถกระบะสี่ประตูสีดำขับมาอย่างเร็ว มีผู้ชายเป็นคนขับ เป็นจังหวะตนจะข้ามไปทอดแหอีกฝั่งสะพานพอดี ทำให้ตนเองต้องกระโดดหลบรถจอย่างหวุดหวิด และ รถก็พุ่งชนราวสะตกลงไปในทะเล ตนจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ