ศอ.บต. ปูพรมตรวจสารเสพติดข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ ศอ.บต. ทุกคน

ยะลา - ศอ.บต. ปูพรมตรวจสารเสพติดข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ศอ.บต. ทุกคน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานรัฐ สอดรับนโยบายของรัฐบาล
วันนี้ (18 พ.ย.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดบุคลากร ศอ.บต. ทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศอ.บต. จนถึงพนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานรัฐ ประเดิมตรวจปัสสาวะคนแรก นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการ ศอ.บต. และ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองเลขาธิการ ศอ.บต. โดยเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และนักเรียนตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการดำเนินการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ว่า น้อมรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาล ศอ.บต. จึงมีการดำเนินการปูพรมตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น แม้จะมีการตรวจสารเสพติดเป็นประจำอยู่แล้ว แต่วันนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และนักเรียนตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 มาประกบตรวจ 1 ต่อ 1 เพื่อความโปร่งใส
“ผมต้องการรักษากำลังพลของ ศอ.บต. ให้มีคุณภาพ ไม่ใช่ทำงานแล้วเอาเงินไปซื้อยา เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานด้านการพัฒนา เราจะไม่สามารถพัฒนาใครได้เลย ถ้าเรายังไม่บริสุทธิ์ 100 ปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ถ้าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายก็จะดำเนินการตรวจซ้ำและส่งไปบำบัดฟื้นฟู เพราะเชื่อว่าผู้เสพคือผู้ป่วย แต่ถ้าตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องสูงเหนือกว่าระดับการเสพ ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎเหล็กของ ศอ.บต.” เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 06.15 น. ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน ปล่อยขบวนรถจัดส่งชุดตรวจสารเสพติด ของโครงการ "ภาครัฐจริงใจ ข้าราชการไร้ยาเสพติด" ณ หน้า กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร โดยถือเป็นการปูพรมตรวจสารเสพติด ทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร พร้อมกันใน3 จชต.4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 145,000 ชุดตรวจ