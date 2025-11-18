เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 68 ที่หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” โดยมีนายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน โรตารีประเทศไทย และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ร่วมในกิจกรรมฯ
ตามที่สหประชาชาติ ประกาศให้ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนในทุก ๆ ปี เป็น “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เข้าใจถึงผลกระทบ รับรู้ถึงความสูญเสีย รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น จังหวัดสงขลา จึงจัดกิจกรรม "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน"
ภายในงานมีกิจกรรม การเดินรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน พิธีทางศาสนา 3 ศาสนา และพิธีวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงผู้จากไปจากอุบัติเหตุบนท้องถนน การจุดเทียนอาลัยและยืนสงบนิ่ง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนน