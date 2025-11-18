“นิพนธ์ ควง สรรเพชญ” เข้าพบกงสุลใหญ่จีนประจำสงขลา ร่วมหารือความร่วมมือด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่จีน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำตามคำเชิญของนายวัง จื้อเจียน (Wang Zhijian) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย–จีนในหลายมิติ
ในการพบปะครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณนายนิพนธ์ที่ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนและคณะผู้แทนจากจีนที่เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดสงขลาในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงพื้นที่สำรวจโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สามารถสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพด้านการลงทุนในภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในสาขาเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน จึงคาดว่าจะมีการขยายตัวของการลงทุนจากจีนในอนาคตอันใกล้
กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือแนวทางเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะการได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกด้านอาหาร
ด้านสินค้าเกษตร ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีสินค้าเกษตรและประมงจำนวนมาก โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดจีน กงสุลใหญ่ฯ ระบุว่า เกษตรกรไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังจีนได้อย่างต่อเนื่อง หากยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า พร้อมแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้โดรนช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
กงสุลใหญ่ฯ ยังกล่าวถึงการเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปทุเรียน “ม่านกู่หวาง” ในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นกิจการของนักลงทุนจีน โดยมีนายนิพนธ์เป็นประธานเปิดงานในครั้งนั้น สะท้อนถึงโอกาสความร่วมมือเชิงเกษตรที่ขยายตัวมากขึ้น
นายสรรเพชญ ได้กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้เกียรติเชิญเข้าหารือ พร้อมยืนยันว่า การร่วมมือระหว่างไทยและจีนจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสงขลาและภาคใต้ โดยเฉพาะด้านรายได้และความมั่นคงทางอาชีพ
ทั้งนี้ นายสรรเพชญได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีกำหนดจัดการเลือกตั้งใหญ่ในปี 2569 จึงขอให้ฝ่ายจีนมั่นใจว่า รัฐบาลชุดใหม่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน และความพร้อมด้านการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
นายนิพนธ์ได้กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ สำหรับการเชิญเข้าพบและหารือ รวมถึงบทบาทของกงสุลใหญ่ฯ ที่ช่วยประสานงานและตรวจสอบนักลงทุนจีนที่มีความประสงค์เข้ามาลงทุนในจังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย และสามารถสร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้จริง
นอกจากนี้ นายนิพนธ์ยังเตรียมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท China Resources SEA Regional ซึ่งจะเดินทางเยือนจังหวัดสงขลาในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุนเพิ่มเติมต่อไป