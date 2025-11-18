เจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา ลงพื้นที่หาดจันทร์สว่าง เคลียร์ปมถมดินสร้างอาคาร ชี้ทำถูกต้องตามกฎหมาย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา ลงพื้นที่หาดจันทร์สว่าง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เคลียร์ปมถมดินสร้างอาคารรับซื้อปลา ชี้ไม่ล้ำเขตทะเล ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง และใช้พื้นที่ต่ำกว่าสิทธิ์ตามใบอนุญาต
วันนี้ (18 พ.ย.) จากกระแสวิจารณ์ว่าเอกชนรุกล้ำทะเลและถมดินสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณ “หาดปลาไก่” หรือ “หาดจันทร์สว่าง” อำเภอสิงหนคร จสงขลา ล่าสุด เจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา ร่วมกับผู้แทนอำเภอและเทศบาลเมืองสิงหนคร ลงพื้นที่รังวัดแนวเขตเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ หลังเกิดคำถามถึงกรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทะเลดังกล่าว
นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าฯ เปิดเผยผลตรวจว่า พื้นที่แห่งนี้ได้รับการรับรองสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2536 ตามประกาศกฎหมายยุค คสช. ที่กำหนดให้ผู้ครอบครองพื้นที่ริมน้ำแจ้งสิทธิ์ภายใน 60 วัน ซึ่งเจ้าของพื้นที่ได้ยื่นหลักฐานครบถ้วนและได้รับใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าฯ สาขาสงขลาในปี 2562 สำหรับสิ่งปลูกสร้างประเภทดินถมและอาคารที่เกิดก่อนปี 2537 การรังวัดพบว่าเอกชนใช้พื้นที่จริงน้อยกว่าสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตทุกด้าน ทั้งแนวติดถนน แนวขอบชายตลิ่ง และพื้นที่ด้านข้าง ไม่แตะเขตที่สาธารณะหรือเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ นอกจากนี้ การถมดินเป็นเพียงการทำคันกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะบนที่ดินส่วนบุคคลที่มีโฉนดชัดเจน ไม่ใช่การถมทะเลหรือรุกล้ำเขตสาธารณะ โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบ พ.ร.บ.เจ้าท่า และอำนาจกำกับดูแลของเทศบาลตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุหรือ ส.ป.ก.
ด้านนายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร ระบุว่า อาคารสองหลังในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชยกรรม ไม่เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าและมีแรงงานไม่ถึง 50 คน ผังเมืองสิงหนครกำหนดให้พื้นที่เป็นสีชมพู จึงสามารถก่อสร้างอาคารพาณิชย์ได้ตามกฎหมาย โดยทั้งสองหลังได้ขออนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร รวมถึงมีใบอนุญาตด้านสาธารณสุขเรียบร้อย เนื่องจากภายในมีการติดตั้งตู้แช่เย็นซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์ที่ต้องขออนุญาตตามระเบียบ
ขณะเดียวกัน เมื่อสอบทานข้อมูลนิติบุคคลพบว่า บริษัท สองเลอินเตอร์กรุ๊ป ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นคือ น.ส.ณทิพรดา หวังวรวุฒิ และ น.ส.วารุณี สุทธิประภา ได้เช่าช่วงกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณหมู่ 1 ตำบลหัวเขา เพื่อเปิดจุดรับซื้อปลาจากชาวประมงพื้นบ้าน และประกอบกิจการแล่ปลาแช่แข็งส่งจำหน่ายทั่วประเทศ
เบื้องต้น ผู้สื่อข่าวเดินสำรวจด้วยสายตาพบว่าการถมพื้นที่เป็นการเอาซากปูนและเศษวัสดุจากการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสิงหนครมาเพื่อถมป้องกันการกัดเซาะ และเจ้าท่าฯ พร้อมทั้งเทศบาลฯ ยืนยันว่าเอกชนดำเนินการภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่ล้ำเขตทะเล และก่อสร้างอาคารในลักษณะอาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ประเด็นการเช่าช่วงและการใช้ประโยชน์พื้นที่ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่าดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งอาจมีหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป