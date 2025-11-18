ทราบชื่อแล้วชายขับรถพุ่งตก สะพานสารสิน เป็นชาวสุราษฎร์ ส่วนสาเหตุยังมืดมน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ทราบชื่อแล้วชายขับรถกระพุ่งตกทะเล จมหายทั้งคนทั้งรถ เป็นชาวสุราษฎร์ ล่าสุดยังนำร่าง ขึ้นมาไม่ได้ จมอยู่ในน้ำลึกกว่า 20 เมตร กระแสน้ำเชี่ยว จนท.นำองค์เจ้าแม่กวนอิมออกมาก่อน
จากกรณีเมื่อเวลา03.00น.วันที่ 18 พ.ย.2568 มีเหตุชายรายหนึ่งขับรถยนต์กระบะ วีโก้ สี่ประตู สีดำ ขับพุ่งชนรั้วสะพานสารสิน ฝั่งบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา แล้วจมหายไปในทะเล ทั้งคนและรถ จนกระทั่ง เมื่อเวลา 08.30น.วันเดียวกัน (18 พ.ย.68) เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พร้อมนักประดาน้ำ ได้ลงค้นหาโดยใช้เครื่องโซนาร์ของเรือประมงมาช่วยสแกน พบจุดที่รถตกลงโดยรถอยู่ในลักษณะตะแคง และได้พบร่างชายคนดังกล่าว นั่งฝั่งคนขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และ ยังพบองค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักซึ่งอยู่ภายในรถกระบะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะนำร่างของชายคนดังกล่าวออกจากรถที่ไม่สามารถนำออกมาได้ เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและเชี่ยว ทำให้ไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้ แต่ได้นำองค์เจ้าแม่กวนอิ่มที่อยู่ในรถขึ้นมาก่อน อย่างเจ้าหน้าที่ยังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการที่จะนำร่างของชายคนดังกล่าวขึ้นมา ส่วนรถยนต์กระบะ คาดว่าจะนำขึ้นมาจากทะเล ได้ในวันพรุ่งนี้ (19 พ.ย.68)
จากการตรวจสอบรถยนต์คันที่เกิดเหตุ พบเป็นกระบะ โตโยต้า วีโก้ สีดำ ป้ายทะเบียนรถ กพ 2015 สุราษฎร์ธานี ผู้ครอบครองรถชื่อ นายตรีพัฒน์ รัตนพงศ์ อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 2 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลล่าสุดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้มีการสืบสวนสอบสวน ทำให้ทราบว่าผู้ที่ขับรถชนสะพานสารสินจนตกลงไปในทะเล คือนายตรีพัฒน์ รัตนพงศ์ อายุ 51 ปี ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้ครอบครองรถกระบะคันที่เกิดเหตุ ส่วนสาเหตุที่ทำให้นายตรีพัฒน์ ตัดสินใจขับรถตกลงไปในทะเล ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน