รวบไอ้หื่น! บุกจี้สาวสถานบันเทิงลากไปข่มขืน สาวอ้างมี ประจำเดือน บังคับให้ใช้ปาก-มือ จนสำเร็จความใคร่ ก่อนหลบหนี

สุราษฎร์ธานี – สืบสวนเมืองสุราษฎร์บุกรวบตัวไอ้ปุ๊กวัย 36 ปี จอมหื่นบุกจี้พนักงานสาวสถานบันเทิงกลางเมืองสุราษฎร์ ลากตัวไปหวังข่มขืน แต่สาวอ้างมีประจำเดือน จึงบังคับให้ใช้ปากและมือจนสำเร็จความใคร่ ก่อนหลบหนีไป แต่ไม่รอด ตำรวจตามเก็บกล้องวงจรปิด มัดตัวแน่น
จากกรณีเมื่อวันที่ 16 พ.ย.68 นางสาวนก (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี พนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนถนนโฉลกรัฐ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.เสฎฐวุฒิ ฉวีพรรณ์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น.วันดังกล่าว ขณะที่ตนเลิกงานเดินบริเวณหน้าห้องน้ำที่ตั้งอยู่ด้านหลัง ได้ถูกคนร้าย เพศชาย อายุประมาณ 30 ปี รูปร่างผอมสูง ผิวดำ ตัดผมรองทรง สวมใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีเข้ม ใส่กางเกงขาสามส่วน ได้ใช้ฝ่ามือปิดปากตนพร้อมใช้มีดจี้ล็อคคอพาเดินออกไปบริเวณซุ้มไม้ไผ่ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
จากนั้นได้ใช้กำลังบังคับให้ตนถอดเสื้อผ้า และพยายามใช้อวัยวะเพศสอดใส่หลายครั้ง แต่ไม่สามารถสอดใส่ได้ ประกอบตนพยายามพูดคุยและอ้างว่ามีประจำเดือน คนร้ายจึงเปลี่ยนใจมาบังคับให้ตนใช้ปากและใช้มือจนสำเร็จความใคร่ จากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไป ซึ่งอวัยวะเพศของคนร้ายมีลักษณะผ่าเบนซ์เป็น 2 แฉกและที่ปลายฝังมุก
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง พ.ต.อ.พรณรงค์ การอรชัย ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ยศ ชาวเรา รอง ผกก.สืบสวน นำกำลังเข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีจนทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อ นายวีรยุทธ วุฒิ หรือ ปุ๊ก อายุ 36 ปี พักอาศัยอยู่ ใน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ล่าสุดเช้าวันนี้ (18 พ.ย.68) จึงได้นำกำลังบุกเข้ารวบตัวนายวีรยุทธ หรือปุ๊ก ได้ที่บ้านพักในพื้น ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมพาตัวมาชี้จุดเกิดเหตุที่ โดยผู้ต้องหารับสารภาพและอ้างว่าก่อนเกิดเหตุตนเดินลัดเลาะมาตามริมบึงเพื่อหาปลา เมื่อเดินมาถึงบริเวณหลังร้านพบหญิงสาวคนดังกล่าวจึงได้เดินไปพูดคุยขอร่วมหลับนอน แต่ถูกปฎิเสษจึงใช้กำลังพาไปล่วงละเมิดทางเพศจริงโดยให้ฝ่ายหญิงใช้ปากและมือจนสำเร็จความใคร่ แต่ไม่ยอมรับเรื่องการข่มขืน ทางเจ้าหน้าที่สอบถามหากเจอหน้าผู้เสียหายอยากจะพูดอะไรบ้าง ซึ่งผู้ต้องหาได้บอกว่าอยากจะขอโทษในสิ่งที่กระทำไป