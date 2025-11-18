พร้อมแล้ว! ฝึกผสมทางเรือไตรภาคี ระหว่าง ทัพเรือไทย อินเดีย และ สิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กองทัพเรือไทย สิงคโปร์ อินเดีย จัด “SITMEX 2025 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง กองทัพเรือมิตรประเทศ” รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน
SITMEX 2025 เป็นการฝึกผสมทางเรือไตรภาคีระหว่าง กองทัพเรือไทย กองทัพเรืออินเดีย และ กองทัพเรือสิงคโปร์ โดยการฝึกครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 กำหนดขึ้นระหว่าง วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2568 วัตถุประสงค์การฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฎิบัติงานในเรือรบของแต่ละประเทศ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพเรือมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก
และเพื่อให้ทุกกองทัพเรือของมิตรประเทศมีความพร้อมทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และ องค์ยุทธวิธี มีหัวข้อการฝึก ประกอบด้วย การฝึกแปรกระบวน การฝึกติดตามเป้าเรือสินค้า การฝึกตรวจค้น การร่วมสังเกตการณ์การฝึกยิงเป้าทางอากาศ การลาดตระเวนแลกเปลี่ยนเป้าในพื้นที่รับผิดชอบ การร่วมสังเกตการณ์การฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ การฝึกนำเรือแล่นผ่าน
โดยมีเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้จาก 3 ประเทศ จำนวน 3 ลำ ได้แก่ เรือหลวงกระบี่ (กองทัพเรือไทย) INS Karmuk (กองทัพเรืออินเดีย) และ RSS Dauntless (กองทัพเรือสิงคโปร์) กำหนดให้มีพิธีเปิดการฝึกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ และพิธีปิดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
การจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกของกองทัพเรือไทย นั้น รวมเรียกว่า หน่วยเรือฝึกผสม SITMEX 2025 ประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ และ ฝ่ายอำนวยการของกองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 มี พลเรือตรี สถาพร วาจรัตน์ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บังคับหน่วยเรือฝึกผสม SITMEX 2025 โดยทัพเรือภาคที่ 3 มีกำหนดส่งหน่วยเรือเดินทางไปยัง ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 โดยมี พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือฝึกผสมฯ