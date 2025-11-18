เกาะสมุยฝนฟ้าคะนอง ทะเลคลื่นลมแรง ผู้ประกอบการปักธงแดง เตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำ

สุราษฎร์ธานี - สภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ท้องฟ้ามีเมฆฝน ทะเลคลื่นกำลังเเรง ผู้ประกอบการที่หาดเฉวง หาดละไม และหาดบ่อผุด ปักธงแดง เตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเล เพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นลมแรง
วันนี้ ( 18 พ.ย.68) จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรง ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังคงมีฝนตกชุก และมีฝนหนักถึงหนักมาก คลื่นลมในทะเลยังคงมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 แมตร ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 18-23 พ.ย. 68
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า พื้นที่อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีฝนตกและกระแสลมแรง ทำให้ทะเลมีคลื่นลมแรง โดยบริเวณชายหาดเฉวง หมู่ 2 ต.บ่อผุด และหาดละไม ต.
มะเร็ต อ.เกาะสมุย พบว่า ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร ที่อยู่บริเวณริมชายหาดเฉวง ซึ่งเป็นชายหาดยอดนิยมของเกาะสมุย ผู้ประกอบการ ได้นำธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์เตือนอันตราย ไปปักไว้บริเวณชายหาด เพื่อแจ้งเตือนห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ หวั่นจะทำให้เกิดอันตราย
พนักงานโรงแรม เปิดเผยว่า นอกจากปักธงแดงแล้ว ยังพบว่า ยังมีห่วงยาง และ เสื้อชูชีพ พร้อมเชือกยาว เตรียมไว้บริเวณชายหาดอีกด้วย หากพบว่านักท่องเที่ยวเกิดอันตราย หรือ คลื่นซัดจมน้ำ ก็จะมีพนักงานของโรงแรมที่อยู่ริมชายหาด คอยเตือน และช่วยเหลือ พร้อม เตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่คลื่นทะเลมีกำลังแรง และ หากคลื่นลมอ่อนกำลังลงแล้ว จะนำธงสีแดงออก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ำผ่อนคลายได้อีกครั้ง
ขณะที่บรรยากาศบริเวณชายหาดเฉวง พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้า สภาพอากาศถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝน ยังพบว่า นักท่องเที่ยวหลายราย ต่างเสียดายที่อดเล่นน้ำ ทำได้เพียงยืนดูคลื่นในทะเลที่กำลังแรง พร้อมยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึก โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ จะนั่งดื่มกินพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรม และ ออกเที่ยวหรือไปเดินช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าแทน
ทั้งนี้ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศในช่วงนี้ ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 18-23 พ.ย. 68 เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และ ทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันตามัน จะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 แมตร ส่วนทะเลอันดามันตอบบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝังคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีผมฟ้าคะนองคลื่นสงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และ ฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ด้วย