หนุ่มควบรถกระบะพุ่งลงทะเล ที่สะพานสาร ล่าสุดพบร่างแล้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต- หนุ่มควบกระบะ พุ่งชนรั้วกั้นสะพานสารสิน ก่อนจมหายไปในทะเล ทั้งคนทั้งรถ จนท.ระดมกำลังค้นหา ล่าสุดพบแล้วร่างแล้ว
เมื่อเวลา 03.00น.วันที่ 18 พ.ย.2568 เกิดเหตุระทึกขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกกลอย จ.พังงา ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชยจ.ภูเก็ต ว่า มีเหตุรถยนต์กระบะขับพุ่งชนรั้วสะพานสารสิน แล้วจมหายไปในทะเล พร้อมด้วยคนขับ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง บ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
หลังรับแจ้งจึงได้ประสานกู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ตและชุดประดาน้ำกุศลธรรมภูเก็ต และอาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต รุดไปยังที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุบริเวณสะพานสารสิน เป็นสะพานแรกที่มีการสร้างเพื่อข้ามจากจังหวัดพังงาไปภูเก็ต เชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และ บ้านท่านุ่นของจังหวัดพังงา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 มีความยาวทั้งหมด 660 เมตร พบเศษ อุปกรณ์ของรถ แตกกระจายและรั้วกั้นได้รับความเสียหาย และจมหายไปในทะเล ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้ มีการวางแผน ก่อนที่จะปฏิบัติการทำการค้นหา รถและร่างของผู้สูญหายต่อไป
จากการสอบถามนาย ณัฐวุฒิ วงค์หนุ่ย อายุ 30 ปี ชาวประมง ที่มาทอดแหอยู่บนสะพาน เห็นเหตุการณ์ เล่าว่าขณะนั้นตนยืนอยู่บริเวณบันไดตรงขอบสะพาน อยู่ได้ประมาณไม่ถึง 5 นาที มีรถยนต์ขับ ขึ้นมาบนสะพานเป็นรถวีโก้ 4 ประตู สีดำ หลังจากนั้นได้ขับพุ่งชนกำแพง และตกลงในทะเลจมน้ำหายไปเลย
อย่างไรก็ตามก่อนที่จะขับรถลงทะ้ล ชายคนดังกล่าว ได้เดิน มาดูตรงบริเวณที่ชนก่อน หลังจากนั้นได้เดินกลับไปขึ้นรถขับรถพุ่งชนตกลงไป ตนยังรู้สึกตกใจและช็อคอยู่
ล่าสุด เมื่อเวลา 8.20 น. วันเดียวกัน มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ พบร่างของชายดังกล่าว และ รถแล้ว โดยรถอยู่ในสภาพตะแคง ส่วนคนขับนั่งอยู่บริเวณที่นั่งคนขับในสภาพที่ยังรัดเข็มขัดอยู่