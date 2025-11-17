สีสันสิงห์รถบรรทุกลงแรงแข็งขันรถบรรทุกกว่า 60 คัน ลงแขกขนดินร่วมสร้างลานจอดรถพยาบาลและรถกู้ภัยให้แก่หน่วยกู้ภัยสยามท่าศาลา

นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา (16พ.ย.68) ขบวนรถดั๊มพ์บรรทุกดินทุกชนิดทั้งขนาด 4 ล้อเล็ก 6 ล้อ 10 ล้อ 18 ล้อ มากกว่า 60 คัน กำลังขนดินจากบ่อดินในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหน้ามายังริมถนนสาย 401 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันปรับพื้นที่ยกระดับถมดินให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมสร้างเป็นลานจอดและสำนักงานหน่วยกู้ภัยสยามร่วมใจท่าศาลา นครศรีธรรมราช
โดยแกนนำในการระดมพลรถยนต์บรรทุกไปร่วมกันลงแขก คือนางสาวนิพพา อุดมพันธ์ นักธุรกิจรับเหมาถมดิน ได้ระดมทีมรถบรรทุกสายบุญ ร่วมกันไปรับดินจากบ่อดินในพื้นที่อำเภอนบพิตำ ซึ่งอยู่ติดกับอำเภอท่าศาลา มาถมปรับพื้นที่ในจุดนี้ราว 30 กิโลเมตร รวม 95 คันรถ ปริมาณดินมากกว่า 200 ลูกบาตรเมตรมูลค่ากว่า 3 แสนบาท ซึ่งเป็นลงแขกถมดินเพื่อสร้างพื้นที่ให้เป็นประโยชน์สาธารณะ
ภานุพงศ์ อบอุ่น ที่ปรึกษาหน่วยกู้ภัยสยามท่าศาลา ระบุว่าการร่วมกันของรถบรรทุกสายบุญทางหน่วยกู้ภัยสยามท่าศาลาต้องขอบคุณในน้ำใจทุกๆคน ทุกๆคันได้ร่วมกันลงแขก โดยหน่วยกู้ภัยสยามท่าศาลาจะมีการสร้างศูนย์ประสานงาน ในการจัดเก็บอุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือในงานสาธารณภัย รวมทั้งเป็นจุดจอดรถสแตนบายด์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม.