หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 33 ตรวจความพร้อมกำลังพล - อุปกรณ์ รับมืออุทกภัยพื้นที่ สุไหงโก-ลก ตากใบ

วันนี้(17 พ.ย. 68) ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 33 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ โดยมี นาวาโท พีรพงษ์ วงษ์จิรเจริญกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 33 เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารเรือ อส. และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ เข้าร่วม
นาวาโท พีรพงษ์ วงษ์จิรเจริญกุล ระบุว่า หน่วยได้จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้าน – ติดเตียง เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงเตรียมรถพยาบาล น้ำดื่ม และชุดยังชีพไว้พร้อมรองรับตลอด 24 ชั่วโมง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจฯ กล่าวย้ำว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ น้ำจากลำน้ำสายต่าง ๆ อาจเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงล่วงหน้า หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรแจ้ง 073 700 220 หรือติดต่อประสานงานผ่านเพจเฟซบุ๊ก หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 33 https://shorturl.asia/Az5QC เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 33 พร้อมเคลื่อนกำลังเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง
สำหรับการสนธิกำลังในครั้งนี้เป็นการจัดเตรียมกำลังพลที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ อาทิ หน่วยพยาบาล อส. และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ พร้อมยุทโธปกรณ์เฉพาะทาง ได้แก่ เรือไฟเบอร์ รถบรรทุก เครื่องมือสื่อสารภาคสนาม รวมถึงอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดขึ้น 3 ประการ ได้แก่ 1. เตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยพิบัติ เพื่อให้หน่วยสามารถเข้าปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งเหตุอุทกภัย วาตภัย และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ
2. สร้างความคุ้นเคยและเพิ่มศักยภาพการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การช่วยเหลือในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ และ3. สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจฯ ที่จะเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติ