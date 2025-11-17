ภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อน Thailand biennale phuket 2025 ภายใต้แนวคิด “นิรันดร์กัลป์”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อน Thailand biennale phuket 2025 ทุกภาคส่วนหนุนเต็มกำลังเตรียม พร้อมจัดงานศิลปะระดับโลก 29 พ.ย. นี้ ภายใต้แนวคิด “นิรันดร์กัลป์” สะท้อนความสัมพันธ์มนุษย์–ธรรมชาติในมิติความยั่งยืน
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2568) เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดภูเก็ต Thailand Biennale, Phuket 2025 โดยมี นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิชเทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ต และคณะกรรมการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมด้านพื้นที่และศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ พร้อมย้ำว่านี่คือความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตที่ได้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับงานศิลปะระดับโลก
ที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมการดำเนินงาน โดยกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายร่วมผลักดันให้ thailand biennale phuket 2025 ภายใต้แนวคิด “นิรันดร์กัลป์” สะท้อนความสัมพันธ์มนุษย์–ธรรมชาติในมิติความยั่งยืน และเป็นกลไกขับเคลื่อน Soft Power สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
การจัดงานประกอบด้วยนิทรรศการหลัก กิจกรรมศาลา (SALA) และกิจกรรมคู่ขนาน รวมศิลปินไทยและต่างชาติ 65 ราย จาก 25 ประเทศ กระจายการแสดงกว่า 19 จุดทั่วอำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกะทู้ ทั้งอาคารเก่า พื้นที่ศิลป์ พื้นที่กลางแจ้ง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น สะพานหิน แหลมพรหมเทพ หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต และย่านเมืองเก่า
สำหรับกิจกรรมศาลา มีการคัดเลือกผลงานรวม 13 ศาลา จากศิลปินไทย ภูมิภาคใต้ และศิลปินท้องถิ่นภูเก็ต จัดแสดงในหลายพื้นที่ อาทิ สะพานหิน แหลมพันวา สวนสาธารณะ หาดในหาน ย่านเมืองเก่า และลานมังกรสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องการประชาสัมพันธ์ การติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด มาตรการรักษาความปลอดภัยผลงานศิลปะ และการเตรียมกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ Roadshow วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 และพิธีเปิดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ สะพานหิน รวมถึงการดูแลผลงานศิลปะตลอดช่วงจัดแสดงจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้นำชมนิทรรศการ (Docent) และ รณรงค์เชิญชวนประชาชนสนับสนุนการซื้อเสื้อ thailand biennale phuket 2025 ซึ่งรายได้จะนำไปสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน thailand biennale phuket 2025 ต่อไป
การขับเคลื่อนงาน thailand biennale phuket 2025 คือ การได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสมาคมศิลป์ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลภูเก็ต และภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณและการจัดทำประติมากรรมต่าง ๆ ทำให้การเตรียมงานก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมต้อนรับผู้ชมจากทั่วโลกสู่เวทีศิลปะนานาชาติของภูเก็ต