“ทนายเก่ง” เผยพรรคประชาชนตรังคึกคักได้ผู้สมัครแล้ว 3 เขต เหลือเพียงเขต 1 เชื่อมีสิทธิ์มีลุ้นชิงเก้าอี้

ตรัง - “ทนายเก่ง” อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 เผยตอนนี้พรรคประชาชนเมืองตรังคึกคัก โดยที่เขต 2-4 คัดสรรผู้สมัครเสร็จแล้ว ยกเว้นเขต 1 ที่ยังไม่สรุปผล หวังได้ตัวเด็ด เชื่อมีสิทธิ์มีลุ้นชิงเก้าอี้
วันนี้ (17 พ.ย.) ทนายเก่ง หรือ นายศุภกร สุวรรณหมัด อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคก้าวไกล (ชื่อพรรคในขณะนั้น) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้ประสงค์ที่จะขอลงสมัคร ส.ส.ตรัง ในนามพรรคประชาชนเป็นจำนวนมาก และพรรคได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อเข้าไปเพื่อพิจารณาแล้วทั้ง 4 เขต โดยมีผู้สนใจเขตละ 3-4 คน ซึ่งเฉพาะในเขตที่ 2, 3 และ 4 มีการคัดสรรรายชื่อเสร็จแล้วเหลือเขตละ 1 คน จากนั้นได้ส่งเข้าสู่กระบวนการอบรม ซึ่งถ้าผ่านการประเมิน ผู้นั้นก็จะได้รับการประกาศให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.ตรัง ในนามพรรคประชาชนต่อไป โดยทั้ง 3 เขตดังกล่าวถือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งหมด
ยกเว้นเฉพาะในเขต 1 อำเภอเมืองตรัง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการคัดสรรรายชื่อ โดยที่ผ่านมาก็มีผู้สนใจยื่นความประสงค์เข้าไปยังพรรค 4-5 คน รวมทั้งตนเอง ในฐานะผู้สมัครสมัยล่าสุดด้วย คาดว่าจะได้ข้อสรุปในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จากนั้นจะได้ส่งเข้าสู่กระบวนการอบรมและการประเมินต่อไปตามขั้นตอน ส่วนสาเหตุที่การสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ในเขต 1 ต้องใช้เวลานานที่สุด เพราะเป็นเขตยุทธศาสตร์ที่พรรคประชาชนจับตามอง หรือมีความคาดหวังชัยชนะสูงสุด ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาผู้สมัครด้วยความละเอียดรอบคอบ
สำหรับตนเองในการลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคก้าวไกลครั้งล่าสุด ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 4 จำนวน 17,800 คะแนน ซึ่งถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่ง และตนก็พร้อมหากพรรคประชาชนตัดสินใจให้ลงสมัครอีกครั้ง โดยเชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสได้รับคะแนนที่มากขึ้นตามกระแสความนิยมและผลงานของพรรค จนอาจได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนในเขตนี้ เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้การตอบรับนโนยายของพรรคที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีจริง ๆ ส่วนกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจก็เริ่มเปิดกว้างทางการเมืองมากขึ้น หลังจากได้ลงพื้นที่ลงไปอธิบายเหตุและผล