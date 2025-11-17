ผู้ว่าฯปัตตานีนำคณะทำงานฝ่ายปกครองเข้าพบแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อหารือข้อราชการและปัญหาต่างๆ เดินหน้าพัฒนาความมั่นคง พร้อมร่วมมือแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำคณะทำงานฝ่ายปกครองเข้าพบ พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงความยินดีและปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้แสดงความยินดีและให้กำลังใจต่อ พลโท นรธิป โพยนอก ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง และเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งการหารือดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกำหนดทิศทางในการบูรณาการ งานด้านความมั่นคงและการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ด้าน พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นย้ำถึง เรื่องการบูรณาการความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และขอความร่วมมืออันดีระหว่างฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง ในการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป