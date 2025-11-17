คึกคัก ม.ทักษิณ จัดงาน TSU Open House 2025 เปิดเมือง TSU Town CHA CHA CHA ให้เยาวชนค้นหาจังหวะชีวิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียน ครู และ ผู้สนใจ มากกว่า 3,600 คน ในงาน TSU Open House 2025 ภายใต้ธีม “TSU Town CHA CHA CHA – ค้นหาจังหวะชีวิตใน TSU” ที่จัดขึ้น ณ หอเปรมดนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก สดใส และอบอวลด้วยพลังความฝันของเยาวชนจากทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดงาน “TSU Open House 2025” เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียน ครู และ ผู้สนใจ มากกว่า 3,600 คน งานปีนี้จัดในธีม “TSU Town CHA CHA CHA – ค้นหาจังหวะชีวิตใน TSU” ที่จัดขึ้น ณ หอเปรมดนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก สดใส และอบอวลด้วยพลังความฝันของเยาวชนจากทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนภาพการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณว่าเป็นมากกว่าการศึกษาเชิงวิชาการ แต่คือพื้นที่แห่งการค้นพบตัวตน การพัฒนาทักษะชีวิต และการเติบโตของเยาวชนอย่างมีจังหวะและความหมาย
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวต้อนรับครู กล่าวต้อนรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจจากหลายสถาบันการศึกษา พร้อมเปิดเวทีให้ทุกคนก้าวเข้าสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ของ TSU อย่างเป็นทางการ และส่งกำลังใจให้เยาวชนกล้าค้นหาจังหวะชีวิตของตัวเองด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคระหว่างทางก็ตาม
ภายในงานจัดเต็มด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเปิดประตูสู่โลกอุดมศึกษา นิทรรศการแนะแนวการศึกษาจากทั้ง 15 คณะ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอข้อมูลหลักสูตรอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึง หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรพรีเมียม หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ปริญญา ที่ตอบโจทย์โลกการทำงานอนาคตด้วยทักษะหลากมิติ
นอกจากนี้ยังมีเวิร์กชอปและการแข่งขันทักษะวิชาการ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทดลองทำจริงตามสายอาชีพที่สนใจ เสริมทักษะพร้อมเส้นทางอาชีพในอนาคต บูธ TCAS69 และรับสมัครเรียนต่อ ให้คำแนะนำครบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกคณะจนถึงกระบวนการสมัคร โซนความสนุกจากนิสิต กิจกรรมเกม ของรางวัล บูธถ่ายรูป และกิจกรรมสร้างรอยยิ้มตลอดงาน และ Mini Concert สุดมันส์ สร้างบรรยากาศสนุกสนานและเติมความสดใสให้การเปิดบ้านครั้งนี้ประทับใจยิ่งขึ้น
การจัดงาน TSU Open House 2025 เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและโอกาสทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดเวทีให้เยาวชนได้ค้นหาความสนใจและความถนัดของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในภาคใต้และในภูมิภาคต่าง ๆ ได้เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วน เท่าเทียม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนอนาคต
มหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบการศึกษาเชิงวิชาการผสานนวัตกรรมและคุณค่าทางสังคม เพื่อให้ทุกคนได้ “ค้นหาจังหวะชีวิต” ของตัวเอง และก้าวสู่เส้นทางแห่งอนาคตอย่างมั่นใจ