ม.อ. เปิดเวที “ตลาดคาร์บอน” ดึงผู้เชี่ยวชาญ UNEP–เยอรมนี ถ่ายทอดองค์ความรู้และอาชีพยุค Net Zero แก่นักศึกษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “Introduction to Carbon Markets and Career Opportunities” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการนานาชาติ Supporting Preparedness for Article 6 Cooperation (SPAR6C) ซึ่งดำเนินการร่วมระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายใต้แผนงาน International Climate Initiative (IKI) เพื่อเสริมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ระบบตลาดคาร์บอนตามกรอบ Paris Agreement
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า “ตลาดคาร์บอนกำลังกลายเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ทุกประเทศต้องทำความเข้าใจอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจและทักษะอาชีพสำคัญของคนรุ่นใหม่ในอนาคตอันใกล้”
ไฮไลต์ของงานคือการบรรยายจาก Dr. Allison Jay Sterling ผู้เชี่ยวชาญด้าน Article 6 จาก UNEP Copenhagen Climate Centre และผู้แทนจาก โครงการ SPAR6C ซึ่งนำเสนอภาพรวมของกลไกตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ระบบซื้อขายคาร์บอนเครดิต ความโปร่งใสของตลาด ไปจนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมคาร์บอนที่กำลังเติบโตทั่วโลก
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรจากหลายคณะ เช่น วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ความสนใจในประเด็นอาชีพด้าน Climate Market อาทิ Carbon Analyst, Climate Policy Researcher, ESG Officer, Environmental Economist และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีลดคาร์บอน
อีกหนึ่งไฮไลต์คือการเปิดตัวโครงการ Research Mentorship Program (RMP) ภายใต้ SPAR6C สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกในประเทศไทยที่ต้องการทำวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตลาดคาร์บอน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ทุนฝึกงาน 6 เดือน (มูลค่า 500 USD/เดือน) และโอกาสนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
การสัมมนาครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของ ม.อ. ในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออนาคต (Future Skills) และเตรียมบุคลากรให้พร้อมทำงานในระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy) เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศในระยะยาวผู้สนใจสมัคร SPAR6C Research Mentorship Program รอบปี 2026 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่: https://tinyurl.com/mrys8yz2 ปิดรับสมัครวันที่ 9 มกราคม 2026