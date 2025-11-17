พืชผักในตรังราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเหตุน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง

ตรัง - พืชผักใน จ.ตรัง พบมีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเทศกาลกินเจ พบสาเหตุจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ทำให้พืชผักได้รับความเสียหาย
วันนี้ (17 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาพืชผักในตลาดเทศบาลนครตรังพบว่า พืชผักที่สั่งนำเข้ามาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดภาคกลางหลายชนิด มีการปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากต้นทางแหล่งผลิตพืชเหล่านั้นประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้พืชผักได้รับความเสียหาย
นางสุธาภรณ์ วันจันทร์ แม่ค้าขายผักรายหนึ่ง บอกว่า ผักมีการปรับราคาต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลกินเจ เพราะหลังเทศกาลกินเจ หรือช่วงปลายเดือน ต.ค. จนถึงตอนนี้พบว่า พื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม จึงทำให้ราคาผักพุ่งสูงขึ้นในบางชนิด เช่น บร็อคโคลี จาก กก.ละ 70 บาท เป็น 90 บาท, ผักชี จาก ราคา กก.ละ 200 บาท ช่วงเทศกาลกินเจ ปรับเป็น กก.ละ 250 บาท และตอนนี้ กก.ละ 300 บาท, ต้นหอม จาก ราคา กก.ละ 70 เป็น 120 บาท, ขึ้นฉ่าย จาก กก.ละ 100 เป็น 150 บาท, พริกจินดาแดง จาก กก.ละ 80 บาท เป็น กก.ละ 120 บาท
ส่วนพืชผักกินใบในพื้นที่จังหวัดตรังเองก็ได้รับความเสียหายจากฝนตกเช่นกัน เช่น ผักบุ้ง ถ้าเป็นผักปลูกในท้องถิ่น จะมีราคา กก.ละ 30 บาท แต่หากนำมาจากภาคกลาง จะขึ้นเท่าตัวเป็นราคา กก.ละ 60 บาท นอกจากนั้นเป็นที่สังเกตว่าผักที่มาจากพื้นที่น้ำท่วม เช่น ผักชี ต้นจะเล็กกว่าเดิมมาก คาดว่าคงถูกน้ำท่วม หรือหากแม้พื้นที่แปลงปลูกที่ไม่ถูกน้ำท่วม แต่เจ้าของคงรีบเก็บส่งขายเพราะเป็นช่วงที่ได้ราคาดี อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มราคาพืชผักคงจะปรับตัวลงในเร็วๆ นี้ เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย
ขณะที่ราคาพืชผักตามห้างสรรพสินค้าในจังหวัดตรัง ล่าสุดพบว่า ผักชี มีราคา กก.ละ 369 บาท, ใบโหระพา มีราคา กก.ละ 149 บาท, กวางตุ้งใต้หวัน มีราคา กก.ละ 75 บาท, คะน้ายอด มีราคา กก.ละ 95 บาท, กะหล่ำปลี มีราคา กก.ละ 55 บาท และกะหล่ำปลีม่วง มีราคา กก.ละ 69 บาท