สุดฮาร์ดคอร์! หนุ่มเมืองคอนพกปืนเต็มอัตราตามง้ออดีตแฟน ก่อนถูกแจ้งจับเข้าคุก

นครศรีธรรมราช - หนุ่มเมืองคอนขนปืนเอ็ม 16 และปืนสั้นอีก 2 กระบอก เพื่อตามไปง้ออดีตแฟนสาว แต่ไม่เป็นผลถูกแจ้งจับเข้าคุก ตรวจประวัติพบอยู่ในระหว่างประกันตัวในคดีอาวุธปืนเมื่อไม่กี่วันก่อน
วานนี้ (16 พ.ย.) พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ได้เดินทางเข้าตรวจสอบผู้ต้องหาและอาวุธปืนสงครามที่ สภ.ทุ่งสง หลังจาก พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งสง และกำลังตำรวจงานป้องกันปราบปราม ได้จับกุม นายเกียรติศักดิ์ อายุ 31 ปี หลังจากได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทที่บ้านหลังหนึ่งในท้องที่หมู่ 2 ต.ควนกรด และเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุได้จับกุมตัว นายเกียรติศักดิ์ และค้นในรถยนต์โตโยต้า รุ่นยาริส สีขาว ภายในรถมีอาวุธปืนร้ายแรงและอาวุธปืนพกสั้นพร้อมเครื่องกระสุนอีกหลายรายการ
พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งสง รายงานคดีกับ ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุนั้นตำรวจได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทจากหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งถูกระบุว่าเป็นอดีตแฟนเก่าของผู้ต้องหารายนี้ โดยอ้างว่าพยายามจะไปง้อขอคืนดีกับอดีตแฟน แต่ตำรวจสังเกตพบความผิดปกติของผู้ต้องหาที่มีอาการพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นตัวและรถ และต้องตะลึงเมื่อพบว่าในรถมีอาวุธปืน ประกอบด้วย 1.อาวุธปืน M-16A1 ตัดลำกล้องสั้น 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีนบรรจุอยู่ในตัวปืน จำนวน 1 แม็กกาซีน, เครื่องกระสุน 5.56 มม. รวม 21 นัด, 2.แม็กกาซีนปืน M-16A1 จำนวน 1 ซอง พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. จำนวน 20 นัด
3.อาวุธปืน ยี่ห้อ COLT ขนาด.45 จำนวน 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีนบรรจุอยู่ในตัวปืน จำนวน 1 แม็กกาซีน พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด .45 จำนวน 8 นัด, 4.อาวุธปืน ยี่ห้อ SIG SAUER P238 ขนาด .380 จำนวน 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีนบรรจุในตัวปืน จำนวน 1 แม็กกาซีน พร้อมเครื่องกระสุน ขนาด .380 จำนวน 7 นัด, 5.แม็กกาซีนบรรจุกระสุน ขนาด.45 จำนวน 8 นัด, และ 6.เครื่องกระสุน ขนาด.45 อีก 1 นัด
โดยหลังจากคุมตัวตำรวจได้ตรวจสอบประวัติพบว่า นายเกียรติศักดิ์ อยู่ในระหว่างประกันตัวในคดีอาวุธปืนเมื่อไม่กี่วันก่อน ขณะเกิดเหตุได้นำเอาอาวุธปืนหลายรายการพร้อมเครื่องกระสุนใส่รถมาเพื่อง้ออดีตแฟน ซึ่งแจ้งว่า นายเกียรติศักดิ์ ได้ทำร้ายร่างกายเป็นประจำจนต้องเลิกรากัน หลังจากที่กลับมาอยู่บ้าน นายเกียรติศักดิ์ มักตามมาข่มขู่ทำร้ายบ่อยครั้ง กระทั่งได้แจ้งความให้ตำรวจเข้าดำเนินการจนพบอาวุธปืนจำนวนมากดังกล่าว
จากนั้นตำรวจจึงแจ้งข้อหาตามความผิดใน พรบ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ครอบครองอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะชุมชนหมู่บ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอันควร จากนั้นจึงคุมตัวดำเนินคดี