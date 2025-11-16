จังหวัดสงขลาอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ส่งต่อกิจกรรมวิ่งคบเพลิงประชาสัมพันธ์ SEA Games ครั้งที่ 33

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลาอัญเชิญไฟพระฤกษ์อย่างสมเกียรติ ส่งต่อสู่กิจกรรมวิ่งคบเพลิงประชาสัมพันธ์การแข่งขันซีเกมส์–อาเซียนพาราเกมส์ ตอกย้ำความพร้อมสู่เจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาค
วันนี้ (16 พ.ย.) ไฟพระฤกษ์กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ถูกอัญเชิญมาถึงจังหวัดสงขลา โดยนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวสงขลา ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ เพื่อส่งต่อสู่กิจกรรมวิ่งคบเพลิงประชาสัมพันธ์การแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 33 (กรุงเทพมหานคร–ชลบุรี–สงขลา) ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 และ ASEAN Para Games (นครราชสีมา) ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569
ก่อนเริ่มพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนรับมอบตะเกียงไฟพระฤกษ์จากนายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นวางไฟพระฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นมหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง
ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ต่อไฟพระฤกษ์เพื่อนำไปจุดคบเพลิงที่ 1 โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับช่วงก่อนส่งต่อไฟพระฤกษ์ตามเส้นทางที่กำหนด ช่วงเช้าเริ่มจากสนามกีฬาติณสูลานนท์ มุ่งหน้าหาดชลาทัศน์ เลียบชายหาดผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปยังลานดนตรี–ลานวัฒนธรรม จากนั้นเข้าสู่ถนนทะเลหลวง ถนนรามวิถี ถนนไทรบุรี ผ่านกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลาและกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ก่อนเข้าสู่ถนนกาญจนวนิช ผ่านมหาวิทยาลัยทักษิณ ห้าแยกเกาะยอ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ค่ายเสนาณรงค์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และแยกคลองเรียน จนสิ้นสุดช่วงเช้าที่เซ็นทรัลหาดใหญ่
ช่วงบ่าย ขบวนวิ่งเริ่มจากหน้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ใช้เส้นทางถนนกาญจนวนิชถึงแยกคลองเรียน ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีภูวนารถ เลี้ยวขวาเข้าถนนราษฎร์ยินดี ผ่านโตโยต้าสงขลา ถึงแยกสามสิบเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมไปยังวงเวียนน้ำพุหาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าแยกสะพานลอยตลาดกิมหยง และกลับสู่วงเวียนน้ำพุ ผ่านหอนาฬิกาหาดใหญ่ เข้าถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ผ่านโรงพยาบาลหาดใหญ่และที่ทำการไปรษณีย์ ก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่สนามกีฬาจิระนคร เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม