หนีไม่พ้น ตร. ตามรวบหนุ่มอิสราเอลแก๊งสแกมเมอร์หลบหนีคดีซุกตัวเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี - หนีไม่พ้น ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ตามรวบสแกมเมอร์หนุ่มอิสราเอล หลบหนีหมายจับคดีหลอกขายตั๋วผีคนชาติเดียวกันเสียหายหลายสิบล้านบาท หนีมาซ่อนตัว ทั้ง พัทยา ภูเก็ต และ จนมุมที่เกาะสมุย
วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2568 ) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตามคำสั่ง ผจว.สุราษฎร์ธานี ในการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกกวาดล้างกวดขันควบคุมคนต่างชาติคนต่างชาติในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งชุดจับกุมนำโดย ร.ต.อ.อรุณ มูสิกิ้ม รอง.สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมกำลังชุดสืบสวน ตม ได้นำกำลังพร้อมหมายจับระหว่างประเทศ อิสราเอล เข้าจับกุม นายออนซ์ อาบูเดียน หรือ MR.OZ ABUDYAN อายุ 30 ปี สัญชาติอิสราเอล หลังสืบทราบว่า นายออนซ์ อาบูเดียน ได้หลบหนีมาซ่อนตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านหาดเฉวง หมู่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย เมื่อนายออนซ์ เห็นเจ้าหน้าที่ ถึงกับทำหน้าตกใจ เจ้าหน้าที่จึงได้นำหมายจับระหว่างประเทศ อ่านให้ฟัง พร้อมนำตัวไปทำการสอบสวน ที่ตม.เกาะสมุย
จากการสอบถามนายออนซ์ อาบูเดียนหรือ ให้ข้อมูลว่า ตนเองได้หลอกขายตั๋วคอนเสิร์ต ตั๋ว ฟุตบอล แมตสำคัญ และตั๋วอื่น ๆ ทางช่องทางออนไลน์ให้กับคนชาติเดียวกัน โดยที่ตั๋วนั้นไม่มีตั๋วอยู่จริง หรือเรียกว่าตั๋วผี
โดยมีเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินมาจำนวนมาก เมื่อตนรู้ว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ จึงได้เดินทางหลบหนีมากบดานในพื้นที่ เกาะสมุย ภูเก็ต และ พัทยา จากการตรวจสอบโทรศัพท์พบว่ามีข้อมูลภาพถ่ายตั๋วคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดังในประเทศอิสราเอล และเตรียมที่จะหลอกขายให้กับเหยื่ออีกหลายใบ
ทั้งนี้ สืบเนื่อง จากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศจากฝ่ายตำรวจและความมั่นคงของประเทศอิสราเอล ให้จับกุมและผลักดัน นายออนซ์ อาบูเดียน หนุ่ม อิสราเอล กลับไปดำเนินคดียังประเทศอิสราเอล โดยได้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิดฐานฉ้อโกง และ หลอกลวงอย่างต่อเนื่องทางออนไลน์ ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียและแอปพลิเคชั่นสื่อต่างๆ โดยมีเป้าหมายเป็นพลเมืองของอิสราเอล ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวได้นี้หลอกลวงพลเมืองอิสราเอลจำนวนหลายสิบคน “รวมมูลค่าความเสียหายเป็นหลายสิบล้านบาท”
นอกจากนี้ ยังตรวจพบอีกว่า ผู้ต้องหารายนี้ ยังมีหมายจับในประเทศอิสราเอล จากความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้อง และ ถือเป็นผู้หลบหนีการดำเนินคดีตามกฎหมายของอิสราเอล แล้ว ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่เกาะสมุยกว่า 1 ปี โดยไม่ยอมเดินทางกลับประเทศ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวน ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้พบความเคลื่อนไหวนายออนซ์ อาบูเดียนหรือ MR.OZ ABUDYAN สัญชาติอิสราเอล และได้ออกติดตามจากการแจ้งที่พักอาศัยของระบบไบโอเมตริก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จนทราบว่าครั้งสุดท้ายได้พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหาดเฉวงตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2568 และจะเช็คเอ้าท์วันที่ 16 พ.ย. 2568
ด้าน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า นายออนซ์ อาบูเดียน หรือ MR.OZ ABUDYAN สัญชาติอิสราเอล รายนี้ ซึ่งมีพฤติกรรม จะเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆ เพื่อหลบหนีการติดตามจากเจ้าหน้าทีในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย จนสุดท้ายจนมุมเจ้าหน้าที่จากระบบไบโอเมตริก ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้เสนอ ผบก.ตม.6 เพิกถอนวีซ่า และ วางแผนเข้าทำการควบคุมตัว เมื่อไปถึงโรงแรมที่พักพบนายออนซ์ อาบูเดียน พักอาศัยอยู่กับแม่ ซึ่งต่างวางแผนพากันหลบหนีไปยังที่ต่าง ๆ ตลอด 1 ปีที่อยู่ประเทศไทย โดยไม่ยอมเดินทางกลับไปประเทศอิสราเอล เพราะรู้ว่าตนเองจะถูกจับดำเนินคดี เจ้าหน้าที่สืบสวน
ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าแสดงตัว และ นำคำสั่งเพิกถอนแจ้งแก่นายออนซ์ อาบูเดียน และ แจ้งคำสั่งควบคุมตัวเพื่อดำเนินการผลักดันส่งกลับตามกฎหมายคนเข้าเมือง ไปดำเนินคดีที่ประเทศต้นทางต่อไป
พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ยังกล่าวอีกว่า ซึ่งทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้สั่งการให้ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี คุมเข้มกวดขันคนต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ให้ปฎิบัติตนตามกฎหมายของประเทศไทย เคารพ และ ยอมรับการอยู่ในสังคมร่วมกับคนไทย และจับกุมคนต่างชาติที่กระทำความผิดทุกกรณี หากพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อมูลการกระทำผิดของคนต่างชาติในพื้นที่ ให้แจ้งมาได้ที่ สายด่วน 1178 หรือตม.จว.สุราษฎร์ธานี ที่เวปไซด์ SURATTANI IMMIGRATION.GO.TH หรือหมายเลขโทรศัพท์ 077423440