สตูลเปิดม่านฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเล เปิดโครงการ “รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ 23”

จังหวัดสตูลประกาศความพร้อมสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเล ด้วยการเปิดตัว “โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ 23” ซึ่งผสานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว ในการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของเกาะต่างๆ พื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (เกาะไข่ ,เกาะหลีเป๊ะ,เกาะราวี ,เกาะอาดัง,เกาะหินงาม) มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของสตูลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน โดยมี นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล) เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน นายสุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา กลุ่มจิตอาสาและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้าร่วม