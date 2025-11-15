ตำรวจรวบมือฟันข้อมือคู่อริขาด อ้างแค้นทำร้ายน้องชายบาดเจ็บ

นครศรีธรรมราช - ตำรวจท่าศาลารวบมือดาบฟันข้อมือคู่อริขาด อ้างแค้นที่ไปทำร้ายน้องชายจนได้รับบาดเจ็บ เจอข้อหาหนักพบพัวพันยาเสพติดทั้งผู้บาดเจ็บ-ทั้งมือฟัน
วันนี้ (15 พ.ย.) พ.ต.อ.ธวัชชัย สังฆมิตกล ผกก.สภ.ท่าศาลา พร้อมกำลังนำหมายจับกุมศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 666/2568 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ให้จับกุมนายชัยพร ตะเหยง อายุ 37 ปี ชาวหมู่ 11 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช กระทำความผิดฐาน “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พาอาวุธดาบไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร” และ "เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย
โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานายชัยพร ได้ก่อเหตุใช้มีดดาบฟันนายสามารถ อายุ 44 ปี มีอาชีพเป็นชาวประมงพื้นบ้าน ถูกคนร้ายก่อเหตุฟันขณะที่กำลังนำเรือกลับเข้าฝั่งและเดินจากเรือขึ้นฝั่งที่หมู่ 3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา หลังจากนั้นปรากฏว่านายสามารถถึงขั้นท่อนแขนเหนือข้อมือซ้ายขาดสะบั้นแล้วได้หลบหนี ส่วนนายสามารถได้นำแขนและข้อมือตัวเองใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์แข็งใจมาขอความช่วยเหลือกู้ภัยนำตัวส่ง รพ.จนถึงขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัว
หลังจากนั้นตำรวจได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนสามารถออกหมายจับนายชัยพร ไว้ได้ขณะที่นายชัยพร ในหมู่ 11 ตำบลกลายไม่ห่างจากบ้านของตัวเอง อย่างไรก็ตามนายชัยพรให้การรับสารภาพแต่อ้างว่าด้วยความแค้นจึงไปก่อเหตุจากที่นายสามารถได้ทำร้ายน้องชายได้รับบาดเจ็บ และเข้าไปโจรกรรมสิ่งของของตัวเอง
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากพบว่าทั้งนายชัยพร และผู้บาดเจ็บมีข้อมูลพัวพันยาเสพติดทั้งคู่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสอบหาข้อเท็จจริง