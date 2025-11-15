บุกจับคลินิกเถื่อนกลางเมืองหาดใหญ่! คาหนังคาเขาขณะกำลังฉีดเสริมความงาม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจไซเบอร์ 5 สนธิกำลัง สสจ.สงขลาบุกทลายคลินิกเสริมความงามผิดกฎหมายกลางเมืองหาดใหญ่ รวบหญิงวัย 37 ปี ขณะกำลังใช้เข็มฉีดยาให้บริการลูกค้าบนบ้านพัก พร้อมยึดของกลาง 53 รายการ เจ้าตัวรับทำมานานกว่า 2 ปี มีลูกค้านัดผ่านไลน์เดือนละกว่า 20 ราย
เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ตำรวจ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 (กก.2 บก.สอท.5) นำโดย ร.ต.อ.หัสพล กิติตยามาศ รอง สว.กก.2 บก.สอท.5 ได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลา เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ลักลอบเปิดสถานพยาบาลเถื่อนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายในบ้านพักหลังหนึ่งในซอย 12 ถนนรัตนอุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลา และพบกับ น.ส. นันท์ทพิน นพสุวรรณ์ อายุ 37 ปี ขณะกำลังจะฉีดยาให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่บริเวณชั้นบนของบ้าน โดยในมือซ้ายของ น.ส. นันท์ทพิน ถือเข็มฉีดยาอยู่ ส่วนภายในห้องยังมีเจ้าหน้าที่อีกคนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัว น.ส.นันท์ทพิน ได้อ่านและรับทราบหมายค้น
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางรวม 53 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการเสริมความงาม เช่น ยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผิดกฎหมาย
จากการสอบถาม น.ส. นันท์ทพิน ให้การยอมรับว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตนเองจริง โดยมีไว้สำหรับให้บริการฉีดเสริมความงามให้แก่ลูกค้า ซึ่งตนเองใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นจุดให้บริการมาแล้วประมาณ 2 ปี โดยเฉลี่ยแต่ละเดือนมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 20 ราย ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการบอกปากต่อปาก และมีการติดต่อรวมถึงนัดหมายวันเวลาในการทำศัลยกรรมเสริมความงามผ่านแอปพลิเคชันไลน์
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีรวม 7 ข้อหาหนัก คือ ประกอบกิจการ/ดำเนินการสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผลิต/ขายยาแผนปัจจุบัน โดยมิได้รับอนุญาต และขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต และขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัว พร้อมของกลางทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป