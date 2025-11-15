รัฐบาลไทย-BRN คืนโต๊ะเจรจา! "มาเลเซีย" แถลงนัดถกรอบใหม่ ธ.ค. นี้

ปัตตานี - สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซีย ออกแถลงการณ์ยืนยัน ผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทย และ BRN ได้ตกลงที่จะกลับมาสานต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้ง หลังการประชุมวาระพิเศษ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก เผยบรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ชูประเด็นคุ้มครองพลเรือน-แก้ยาเสพติด และเตรียมกลับมาเจรจาอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2568
วานนี้ (14 พ.ย.) สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก รัฐบาลมาเลเซีย สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า รัฐบาลไทย (RTG) และขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) มุ่งมั่นที่จะกลับมาสานต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ โดยผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยและ BRN ได้จัดการประชุมวาระพิเศษขึ้น ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพในภาคใต้ของไทย
การประชุมดังกล่าวได้รับการอำนวยความสะดวกโดยดาโต๊ะ ฮาจี โมฮด์ ราบิน บิน บาซีร์ (Datuk Haji Mohd Rabin bin Basir) ผู้อำนวยความสะดวกจากรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งดำเนินไปในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสร้างสรรค์ ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะกลับมาเจรจาอย่างเป็นทางการและในระดับเทคนิคอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2568
รัฐบาลมาเลเซียยินดีต่อความเข้าใจร่วมกันที่บรรลุผล ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญต่อเสียงของประชาชน การคุ้มครองชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์ และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลมาเลเซียขอยืนยันความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพในอนาคตจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ