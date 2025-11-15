รวบหนุ่มอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. หลอกเอาเงินเหยื่อ ฝากเข้าทำงานราชการ

ชุมพร - อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. และหัวหน้าภาคเฉพาะกิจในส่วนพระราชวัง ขอ 1 แสน ค่าน้ำชาอีก 4.8 หมื่นบาท หลอกเหยื่อฝากเข้าทำงานราชการ โดนวางแผนจับกุมขณะส่งมอบเงินของกลาง
วันนี้ ( 15 พ.ย.68) มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.นิพนธ์ อินใหม่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร (ฝ่ายทหาร) นำโดย พ.ท.ชาญณรงค์ ทองแก้ว หน.ฝ่ายข่าว ,พ.ต.กอบศักดิ์ นาคหาญ หน.ชรต.403 สนธิกำลังร่วมกับตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.ชุมพร จับกุมตัว นายจิระศักดิ์ หรือหนุ่ม จันทร์จ้อย อายุ 42 ปี ที่อยู่ 8/1 ชอย 9 ถนนพูลศิริ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยของกลาง ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ที่ใช้ในการล่อซื้อ จำนวน 15 ฉบับ รวมมูลค่า 15,000 บาท ชุดเครื่องแบบราชการสีกากี และป้ายชื่อ ระบุตำแหน่งหัวหน้าภาคเฉพาะกิจในส่วนพระราชวัง พร้อมประดับเครื่องหมายอื่นๆ และของกลางอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำผิด อีกหลายรายการ หลังหลอกเหยื่อจ่ายเงินจ่ายเงินแสนฝากเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในสังกัด กอ.รมน.
พฤติการณ์ก่อนการจับกุมครั้งนี้ เจ้าพนักงานผู้จับกุมได้รับแจ้งจากนายอภิชาต อายุ 45 ปี ว่า รู้จักกับนายจิระศักดิ์ หรือหนุ่ม จันทร์จ้อยผู้ถูกจับกุมอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในสังกัด กอ.รมน. ซึ่งสามารถรับฝากเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐสังกัด กอ.รมน.ได้ แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาท และต้องมี "ค่าน้ำชา" อีกจำนวน 48,000 บาท แล้วจะได้เข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดดังกล่าวได้อย่างแน่นอน
นายอภิชาต ผู้เสียหาย หลงเชื่อคำกล่วอ้างของนายหนุ่ม จึงได้ตอบตกลงและนัดหมายรับเงินสแกนด้วย CamScanner และเอกสารสำหรับสมัครงานกันที่บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ช่วงเช้าของวันที่ 30 ต.ค.2568 เมื่อถึงเวลานัดหมายนายอภิชาต เดินทางไปหานายหนุ่มตามที่นัดหมาย และพบนายหนุ่มได้แต่งกายสวมใส่ชุดข้าราชการมาปรากฏตัว นายอภิชาตได้นำเงินที่เป็นค่าน้ำชาจ่ายให้ก่อนจำนวน 22,000 บาท พร้อมเอกสารต่างๆ ได้แก่ รูปถ่าย, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 และเอกสารประจำตัวอื่นๆ มอบให้กับนายหนุ่มตามนัดหมาย และนำเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 26,000 บาท ได้มอบให้ภายหลังแต่ในวันเดียวกันหลังจากหามาได้
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2568 เวลา 20.01 น. นายหนุ่ม ได้โทรศัพท์หานายอภิชาตแจ้งว่าให้ไปเตรียมตัวเพื่อไปรายงานตัวเข้าทำงานในสังกัด กอ.รมน.ในวันที่ 7 พ.ย.2568 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี จนกระทั่งวันที่ 7 พ.ย.2568 นายหนุ่มได้โทรเข้าแจ้งกับนายอภิชาต ว่า ขอเลื่อนการรายงานตัวเข้าทำงานก่อน โดยไม่ทราบสาเหตุ และนายหนุ่มได้ขอเลื่อนนัดหมายการเข้าทำงานเรื่อยมา จนนายอภิชาตแน่ใจว่าตนเองถูกหลอกแล้ว จึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองชุมพร เมื่อวันที่ 13 พ.ย.68 ที่ผ่านมา
ต่อมานายหนุ่มได้โทรติดต่อมายังนายอภิชาตอีกและแจ้งว่าจะต้องนำเงินมาให้กับนายหนุ่มอีกจำนวน 15,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องแต่งกาย, ค่าวิทยุสื่อสาร, ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานเพิ่มเติม ซึ่งนายอภิชาตหลงเชื่อ และได้เตรียมเงินเพื่อนำไปมอบให้กับนายหนุ่ม จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและวางแผนเข้าจับกุม
หลังจากวางแผนจับกุม ต่อมาวันที่ 14 พ.ย.2568 เวลา 15.17 น. นายอภิชาตได้นัดหมายกับนายหนุ่มเพื่อมารับเงินจำนวนดังกล่าวที่บริเวณศาลาภายในวัดพิชัยยาราม หรือวัดท่ายางกลาง ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร และนายหนุ่มได้มารับเงินตามนัดหมาย ขณะส่งมอบเงินกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายสำเนาธนบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ได้แสดงตัวเข้าทำการจับกุมทันที
จากนั้นควบคุมตัวนายจิระศักดิ์ หรือหนุ่ม จันทร์จ้อย อายุ 42 ปี ไปตรวจค้นเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในห้องเช่าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลนาทุ่ง อ.เมืองชุมพร พบชุดกากีข้าราชการ ป้ายติดหน้าอกเสื้อระบุตำแหน่งหัวหน้าภาคเฉพาะกิจในส่วนพระราชวัง และอื่นๆอีกหลายรายการ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพร้อมหลักฐานทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป