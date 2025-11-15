ทุนภูเก็ต ปักหมุดทำเลทอง บางเทา ผุด “The Trees Residence by Anocha” Hotel Ownership มูลค่า 2 พันล้าน รับอสังหาฯภูเก็ตโตต่อเนื่อง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – นักลงทุนภูเก็ต ปักหมุดทำเลทอง ย่านบางเทา ผุด “The Trees Residence by Anocha” ในรูปแบบ Hotel Ownership มูลค่ากว่า 2 พันล้าน เจาะตลาดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่ต้องการลงทุนอสังหาฯในภูเก็ต มั่นใจปิดการขายได้ภายใน 6 เดือน จากความต้องการอสังหาฯต่อเนื่อง
นายอโนชา เผ่าจินดา ผู้บริหารโครงการ The Trees Residence by Anocha เปิดเผยถึงการขยายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ในการจัดงาน เปิดพรีเซลโครงการ “The Trees Residence by Anocha” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอโนชา เผ่าจินดา ผู้บริหารโครงการ The Trees Residence by Anocha ให้การต้อนรับ รวมทั้งยังได้มีการจัดงาน Agent Night ซึ่งภายในงานได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากตัวแทน Agent มากกว่า 300 บริษัท แขกผู้มีเกียรติ นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ Sales Gallery บริเวณแยกสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ว่า
โรงแรม The Trees Residence by Anocha เป็นอีกหนึ่งโครงการของการลงทุนพัฒนาอสังหาฯในภูเก็ต ของเครืออโนชาพร็อพเพอร์ตี้ เนื่องจากทางเราซึ่งเป็นนักลงทุนพัฒนาอสังหาฯในภูเก็ตมากกว่า 10 ปี ลงทุนไปแล้วหลายโครงการ ทั้งบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โดยโครงการ The Trees Residence by Anocha เป็นโครงการล่าสุด ที่เราลงทุนในภูเก็ต เพราะเรามั่นใจในศักยภาพของภูเก็ต ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง
โครงการ The Trees Residence by Anocha ชูจุดเด่นทำเลทอง ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ในทำเลศักยภาพสูง ย่านบางเทา ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่เงียบสงบ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้างสรรพสินค้า ชายหาดบางเทา ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในภูเก็ต และเป็นโครงการที่ลงทุนได้จริง พัฒนาในรูปแบบ Hotel Ownership ซึ่งแตกต่างจากการซื้อคอนโดทั่วไป โดยผู้ซื้อจะได้เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของโรงแรม และสามารถรับผลตอบแทนจากรายได้ของการปล่อยเช่าห้องพัก พร้อมสิทธิ์ในการเข้าพักตามเงื่อนไขของโครงการ ถือเป็นการลงทุนโดยตรงในธุรกิจโรงแรมที่แท้จริง
นายอโนชา กล่าวต่ออีกว่า โครงการ The Trees Residence by Anocha ภายใต้แนวคิด “PRIVATE, PEACEFUL, PERFECTLY LOCATED. DESIGNED TO REWARD” โครงการนี้ตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนและผู้ที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ในทำเลที่สมบูรณ์แบบที่สุดของฝั่งตะวันตกภูเก็ต โครงการ The Trees Residence by Anocha มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท พัฒนาเป็นอาคาร 17 ตึก (ตึกละ 4–5 ชั้น) รวม 296 ยูนิต ภายใต้สถาปัตยกรรมสไตล์ Modern Tropical ที่ผสมผสานความทันสมัยกับความอบอุ่นของธรรมชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 16 รายการ เช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ซาวน่า, ราคาขายเริ่มต้นเพียง 4.03 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 7.6 ล้านบาทเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากธุรกิจโรงแรมในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ – เสริมศักยภาพตลาดอสังหาฯ ภูเก็ต
“The Trees Residence by Anocha เป็นโครงการที่น่าจับตามองในฐานะโมเดลการลงทุนใหม่ของภูเก็ต ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ที่ผสมผสาน “การพักผ่อน” และ “การลงทุน” เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ผ่านรูปแบบ Hotel Ownership ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงแรมโดยตรง ซึ่งต่างจากการถือครองคอนโดทั่วไป ด้วยทำเลศักยภาพ ย่านบางเทา ที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง ทั้งจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรอบด้าน ประกอบกับการบริหารจัดการโดยทีมงานมืออาชีพ ทำให้โครงการนี้มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้อย่างมั่นคง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหา “สินทรัพย์ทางเลือก” ที่มีทั้งมูลค่าเพิ่มและรายได้ต่อเนื่องในอนาคต เราจึงมั่นใจว่าโครงการนี้น่าจะปิดการขายได้หมดภายใน 6 เดือนนับจากนี้ นายอโนชา ได้กล่าวทิ้งท้าย