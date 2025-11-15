สลด! รอง สว.สส.กะรน จ.ภูเก็ต มีปากเสียงกับภรรยา ใช้ปืนจ่อขมับปลิดชีพตัวเอง ดับคาแฟลตตำรวจ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รอง สว.สส. สภ.กะรน จ.ภูเก็ต เมามีปากเสียงกับภรรยา ใช้ปืนกล็อก 19 มม.จ่อขมับ ยิงตัวเอง ตายคาแฟลตตำรวจ
เมื่อเวลา 22.30 น.วันที่ 14 พ.ย.68 ร.ต.ท.หญิง ศรุตา พุมดวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรคดีอาญาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในห้องพักเลขที่ 321/99 แฟลตข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จึงพร้อมด้วย พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต นพ.อาทิตย์ สุรวิศาลกุล แพทย์นิติเวช รพ.วชิระภูเก็ตนำกำลังสายตรวจ ชุดสืบสวน พฐ.แพทย์ รพ.วชิระภูเก็ตและมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ภายในห้องใกล้โชฟาสีดำ พบร่าง ร.ต.อ.ชวลิต อาษาชำนาญ รอง สว.สส.สภ.กะรนนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นเสียชีวิต สภาพศพไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงขาสั้นลายดอกสีแดงดำ บริเวณขมับขวาพบร่องรอยกระสุนทะลุออกด้านหลังซ้ายของศีรษะจำนวน 1 นัด บนโชฟาพบอาวุธปืนยี่ห้อ Glock 19 ตกอยู่ ภายในมีกระสุนปืนขนาด 9 มม.ในรังเพลิง 1 นัด ในซองกระสุน 13 นัด ที่พื้นห้องพบปลอกกระสุนขนาด 9 มม.ตกอยู่จำนวน 1 ปลอก
ตรวจสอบภายในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใด เสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน 1 ชม.พฐ.เก็บวัตถุพยานและหลักฐานต่างๆกลับไปตรวจสอบพร้อมกับนำศพส่งนิติเวช รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากการสอบถาม น.ส.สุภา (ขอสงวนนาม) ภรรยาผู้ตายทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.อ.ชวลิตมีอาการเมาสุรา จากนั้นได้มีปากเสียงกัน ร.ต.อ.ชวลิตได้เดินไปหยิบปีนที่วางอยู่บนตู้เย็นด้านหลังห้องพัก แล้วเดินกลับเข้ามาที่นั่งที่โชฟา ทันใดนั้น ร.ต.อ.ชวลิตได้ใช้ปืนจ่อไปที่ขมับซ้ายพร้อมกับลั่นไก 1 ครั้ง กระสุนพุ่งทะลุศีรษะ ร่าง ร.ต.อ.ชวลิตล้มลงไปนอนกองกับพื้นห้องเสียชีวิตทันที อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่ ร.ต.อ.ชวลิตฆ่าตัวตายอย่างละเอียดอีกครั้ง