3 คนงานพม่าทำความสะอาดบ่อสารเคมี รง.ปาล์ม สูดดมแก๊สพิษเกินขนาด ตกลงไปในบ่อดับ 2 ช่วยได้ 1

กระบี่ - 3 คนงานชาวเมียนมา ขึ้นไปทำความสะอาดบ่อสารเคมี ในโรงงานปาล์มน้ำมัน แต่สูดดมแก๊สพิษเกินขนาด จนหมดสติตกลงไปในบ่อ เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือได้ 1 คน อีก 2 คนเสียชีวิต
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เกิดเหตุสลด! คนงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 3 คน ของบริษัทน้ำมันปาล์ม แห่งหนึ้นในพื้นที่ สาขาปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ลงไปทำความสะอาดบ่อสารเคมี (ไฮโดรเจนซัลไฟน์ : แก๊สไข่เน่า) และ เกิดสูดดมแก๊สเกินขนาดจนตกลงไปในบ่อ หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ และกู้หน่วยชีพกู้ภัยในพื้นที่ เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จนสามารถช่วยเหลือได้ 1 คน ทราบชื่อ Mr.Ko Paing อายุ 22 ปี นำส่งโรงพยาบาลปลายพระยา และ อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ 2 คน ทราบชื่อ Mr.Shine Lin Aung อายุ 24 ปี และ Mr.Kyaw Lin Oo อายุ 25 ปี
ขณะที่ทีมกู้ชีพกู้ภัย กำลังใช้อุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ โรยตัวไปนำผู้ประสบภัยสองคนที่ติดค้างขึ้นจากบ่อ ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 13.15 น. เจ้าหน้าที่สามารถดึงร่างคนงานที่ตกลงไปในบ่อ ขึ้นจากบ่อได้แล้วทั้ง 2 คน แต่ปรากฎว่าทั้ง 2 คน ได้เสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์โรงพยาบาลปลายพระยากำลังชันสูตรศพ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.ปลายพระยา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด ได้เร่งสอบสวนถึงสาเหตุของการเกิดเหตุ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกต่อไป