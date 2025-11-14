กรมโยธาธิการและผังเมือง เรียกร้อง ตร.ดำเนินคดีเด็ดขาดกับคนก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่

กระบี่- กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแถลงการณ์ ประณามการกระทำของผู้รับเหมา ใช้ความรุนแรงยิงเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เสียชีวิต 2 ราย ขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเรียกร้อง ตร. ดำเนินคดีเด็ดขาด
จากกรณี วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2568 ) เวลา 10.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับรายงานว่า ได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส รุ่งทรัพย์การโยธา ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ เสียชีวิต 2 ราย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ บาดเจ็บ 1 ราย ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในวันเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 2 ราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ร่วมกันนัดหมายผู้รับจ้างเข้าตรวจงานก่อสร้าง และได้มีการสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้เรียบร้อยและถูกต้อง
เป็นเหตุให้มีการถกเถียงกัน ทำให้ผู้รับจ้างไม่พอใจ ได้ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ราย อย่างอุกอาจ ทำให้เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่เสียชีวิตทันที 2 ราย ได้แก่ นายปราโมทย์ แซ่ตั๋น ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ และนายชาญณรงค์ ถิ่นลิพอน ตำแหน่ง พนักงานโยธา ผู้ควบคุมงาน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ นายณฐกร บริบูรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รู้สึกสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ด้วยความทุ่มเท ยึดมั่นในระเบียบ กฎหมาย และหลักวิชาชีพทุกประการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมือง จะให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างเต็มที่
ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอประณามการกระทำดังกล่าว เนื่องจากเป็นการใช้ความรุนแรงต่อข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและทุ่มเท ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวและบั่นทอนกำลังใจในการทำงาน ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ และบังคับใช้กฎหมายลงโทษให้ถึงที่สุดโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต