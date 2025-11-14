ยกขบวนของดีอันดามันถึงหาดใหญ่ ในงาน “วิถีถิ่น OTOP เสน่ห์อันดามัน”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดงาน “วิถีถิ่น OTOP เสน่ห์อันดามัน” ยกทัพของดีอันดามันบุกถึงหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย.68 หนุนเศรษฐกิจชุมชนอันดามัน
วันนี้ (14 พ.ย.) นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงช่องทางการตลาด ยกระดับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อันดามัน ภายใต้ชื่องาน “วิถีถิ่น OTOP เสน่ห์อันดามัน” ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงาน
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปีงบประมาณ 2568 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พ.ย. 2568 เวลา 10.00 – 21.30 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา ระนอง และสตูล รวม 20 บูธ นำผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชน สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ SMEs มาจำหน่าย พร้อมกิจกรรมสาธิต และการแสดงวัฒนธรรมของภูมิภาคอันดามัน
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการทุกบูธเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผู้มาจับจ่ายภายในงาน และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวหาดใหญ่ และนักท่องเที่ยว มาร่วมชิมร่วมช้อปได้ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 68 นี้