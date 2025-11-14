ปัตตานีประชุมรับมือน้ำท่วมหลังอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนัก 19-27 พ.ย.นี้

ปัตตานี - รองผู้ว่าฯ ปัตตานี เรียกประชุมด่วนคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประเมินสถานการณ์ หลังอุตุนิยมวิทยา เตือนคาดว่าระหว่างวันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 68นี้ พื้นที่จังหวัดปัตตานีจะมีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมาก
วันนี้( 14 พ.ย.68) ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Eoc) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี(ปภ.) อาคาร 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำท่วม แนวโน้ม สภาพอากาศ ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อประเมินสถานการณ์ น้ำและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี คาดว่าในช่วงระหว่างวันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2568 พื้นที่จังหวัดปัตตานีจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งได้ จึงได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ฯเพื่อวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และ ติดตาม สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำท่า ทำการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ และรายงาน ผู้อำนวยการจังหวัดทราบต่อไป
นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ แนวโน้ม สภาพอากาศ ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และเตรียมความพร้อม ด้านต่างๆ นอกจากนี้ให้ถอดบทเรียนจากสถารณ์การณ์อุทกภัย ปี 67 ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมเรื่องอุปโภค บริโภค และหมั่นตรวจเช็คเครื่องจักร เครื่องมือ ให้มีความพร้อมตลอดเวลาอีกด้วย