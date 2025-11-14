ม.อ. ร่วมมือทางวิชาการ “โครงการ จป.พันธุ์ใหม่ สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน” สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการ จป.พันธุ์ใหม่ สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน” จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยังเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร DSD กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
โครงการ “จป.พันธุ์ใหม่ สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปลูกฝังจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “รู้ทัน ทำทัน สื่อสารทัน” เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้พร้อมสู่การเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยในการทำงาน
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ความปลอดภัยในการทำงานเป็นประเด็นสำคัญที่ภาครัฐให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงานยังเกิดขึ้นในหลายภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานใหม่ที่มักขาดประสบการณ์ การพัฒนา ‘วัฒนธรรมความปลอดภัยตั้งแต่ในสถานศึกษา’ จึงเป็นรากฐานสำคัญในการลดความเสี่ยงและสร้างคุณภาพแรงงานในระยะยาว และจะเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการทำงานอย่างปลอดภัย เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกับภาคอุตสาหกรรม เราต้องการเห็นสถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างด้านความปลอดภัย เพื่อส่งต่อบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และลดความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น
ขณะที่ ดร.นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวว่า สสปท. มีแนวคิดที่จะสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานรุ่นใหม่ คือ จป.พันธุ์ใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายใต้แนวคิดหลัก ‘รู้ทัน ทำทัน สื่อสารทัน’ นอกจากนี้ สสปท. ยังพร้อมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การฝึกอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับบุคลากร นักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน
การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้และการทำงานในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยในอนาคต