ยังไม่จบ! ชื่อผู้สมัคร สส.ตรังเขต 4 ในนาม ปชป. หลัง “สมบูรณ์” โพสต์เสนอตัวด้วย

ตรัง - คอการเมืองจับตาผู้สมัคร สส.ตรัง เขต 4 ของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง หลัง ”สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล” โพสต์เสนอตัวลงชิงเก้าอี้อีกรอบ พร้อมย้ำให้ใจเย็นๆ ยังมีอีกหลายขั้นตอน ด้าน สส.คนปัจจุบัน “กาญจน์ ตั้งปอง” บอกไม่มีปัญหา
วันนี้ (14 พ.ย.) นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีต สส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับข้อบังคับพรรคเรื่องการสรรหาผู้สมัคร สส.เขต https://www.facebook.com/share/p/1JuTDQprT7/ ว่า พรรคเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์ลงสมัคร แสดงความประสงค์ลงสมัครจังหวัดไหน เขตไหน (พรรคกำหนดระยะเวลา) จากนั้นพรรคจะตรวจสอบคุณสมบัติ (เช่น เป็นคนไทย อายุถึงไหม) และคุณสมบัติต้องห้าม (เช่น เคยติดคุก หรือถูกตัดสิทธิ์ไหม)
ต่อจากนั้นพรรคจะพิจารณาว่า มีผู้สมัครเขตนั้นเกิน 1 คนหรือไม่ ซึ่งถ้าเกิน พรรคต้องดำเนินการต่อ เช่น ทำโพล หรือส่งมาให้สมาชิกพรรคในจังหวัด ในเขตนั้น เสนอชื่อ (ระบบนี้ต้องอาศัยความโปร่งใส) ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นผู้พิจารณาสุดท้าย
"เพราะฉะนั้น..ตอนนี้..ก็แค่แสดงความประสงค์เท่านั้น.. ยังมีอีกหลายขั้นตอน..ใจเย็นๆ ครับ"
“ไม่ลืมที่ให้กำเนิด ฟ้าวันใหม่สดใสเสมอ“
โพสต์ดังกล่าวมีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นในในเฟซบุ๊กส่วนตัวเชิงสนับสนุนให้ นายสมบูรณ์ ลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขตนี้อีกครั้ง
สำหรับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในเขต 4 เคยมีการเสนอชื่อผู้สมัครให้พรรคประชาธิปัตย์ทำการพิจารณา จำนวน 2 คน คือ 1.นายสมบูรณ์ ภายใต้แรงสนุนของนายชวน หลีกภัย และ 2.นายกาญจน์ ตั้งปอง สส.ตรัง เขต 4 คนปัจจุบัน ภายใต้แรงหนุนของตระกูลโล่สถาพรพิพิธ บ้านใหญ่เมืองตรัง ที่ล่าสุดย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้ว ทำให้ครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์ต้องแก้ปัญหาด้วยการทำโพล และท้ายสุดมีมติให้นายกาญจน์ลงสมัคร และต่อมาได้เป็น สส.ตรัง เขตนี้สมัยแรก
อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง นายกาญจน์ ตั้งปอง ออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่า ตนได้เอกสิทธิ์ในการลงสมัคร ส.ส.เขต 4 ต่อ ในฐานะที่เป็น สส.สมัยล่าสุด และได้แจ้งความประสงค์ให้พรรคประชาธิปัตย์ทราบแล้ว
ส่วนกรณีที่ นายสมบูรณ์ ได้เสนอชื่อขอลงสมัครในเขตนี้อีกคนด้วยนั้น นายกาญจน์ ระบุเพียงสั้นๆ ว่า “ไม่มีปัญหาครับ”