ผู้รับเหมาโหด กราดยิงกรรมการตรวจรับงาน ดับ 2 บาดเจ็บ 1หลังงานไม่เสร็จตามสัญญา

กระบี่ - ผู้รับเหมาโหด ชักปืนกราดรัวยิงกรรมการตรวจรับงานปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร กระบี่ ดับ 2 เจ็บ 1 ปมงานไม่เสร็จตามสัญญา ตรวจรับงานไม่ได้
วันนี้ ( 14 พ.ย.68) พ.ต.ท.ภัสพร หลีสู สวย.สอบสวน สภ.อ่าวนาง จะ.กระบี่ ได้รับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิต และ บาดเจ็บหลายราย ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ หมู่ 1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมรุดไปตรวจสอบด้วยพ.ต.อ.เจษฎา แสงสุรีย์ ผกก.สภ.อ่าวนาง ตำรวจชุดสืบสวน สภ.อ่าวนาง ตร กก.สส.ภ.จว.กระบี่ และตำรวจสืบสวนภาค 8 เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกระบี่ แพทย์เวรโรงพยาบาลกระบี่
ในที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้าง หลังอาคาร พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อต่อมา คือ นายปราโมทย์ แซ่ตั๋น อายุ 51 ปี ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ถูกยิงบริเวณหน้าผาก และ นายชาญณรงค์ ถิ่นลิพอน อายุ 49 ปี ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ถูกยิงขมับซ้าย ส่วนคนเจ็บ คือ นายณฐกร บริบูรณ์ อายุ 40 ปีตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถูกนำส่งโรงพยาบาลกระบี่ ส่วนคนก่อเหตุ คือนายสมพล อายุ 64 ปี เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
จากการสอบถามพยานในเหตุการณ์ ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีปากเสียงกับคณะช่างโยธาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรมของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับงานฯ ได้นัดกันมาดูงานที่กำลังปรับปรุง ซึ่งมีวงเงินราว 8 ล้านบาท โดยเป็นโครงการภายใต้การจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการประกวดราคา (e-bidding) และ หลังจากที่ผู้ก่อเหตุรวมถึงกรรมการตรวจรับงาน หลังเดินดูงานภายในที่เกิดเหตุไม่นานได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด พบว่ามีผู้บาดเจ็บ 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลกระบี่ และ เสียชีวิตที่เกิดเหตุ 2 ราย ส่วนผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ติดตาม จับกุมตัวนายสมพล อายุ 64 ปี ผู้ก่อเหตุยิงเสียชีวิต 2 ราย ได้ โดยสามารถจับกุมได้พร้อมอาวุธปืนพกสั้น ขนาด .38 ปลอกกระสุน อยู่ในลูกโม่ 5 ปลอก กระสุนที่ยังได้ยิง จำนวน 7 นัด ก่อนควบคุมตัวมาสอบปากที่ สภ.อ่าวนาง
จากการการสอบสวนเบื้องต้น นายสมพล ให้การรับสารภาพอ้างว่า เกิดจากความเครียด ถูกกดดันจากผู้ควบคุมงานจ้างโครงการ เนื่องจากงานจ้างไม่เสร็จตามสัญญา
ผู้สื่อข่าวรายว่า ต่อมานายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เดินทางมาดูที่เกิดเหตุพร้อมกับให้กำลังใจญาติของผู้เสียชีวิต