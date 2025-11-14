ปลัดจังหวัดชุมพรอ้ำอึ้ง! ไม่กล้าเผยผลสอบ "กำนันกร่าง" 5 ข้อหา ด่ากราด ดูหมิ่น ตชด.ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานออกนอกประเทศ

ชุมพร - ปลัดจังหวัดอ้ำอึ้ง ไม่กล้าบอกผลสอบ "กำนันกร่าง" ด่ากราด ตชด. ดูหมิ่น ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานออกไปนอกราชอาณาจักร ถูกจับกุมดำเนินคดี 5 หา หลังจากผู้ว่าฯชุมพร สั่งนายอำเภอท่าแซะตั้งกรรมการสอบวินัยภายใน 7 วัน อ้างกลัวเป็นประเด็นข่าว ต้องรายงานผลให้ผู้ว่าฯทราบก่อน
จากรณีเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วันที่ 10 พ.ย.68 ได้มีกำนันคนดังในอำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร มีพฤติกรรมกร่างด่ากราด ตชด.ประจำชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4102 ช่องหินดาษ ชายแดนไทย-เมียนมา หมู่ที่ 10 ตำบลรับร่อ อ"ท่าแชะ จ.ชุมพร เนื่องจากถูกห้ามไม่ให้ขับรถยนต์กระบะพร้อมพวกรวม 9 คน ออกไปนอกราชอาณาจักรฝั่งประเทศเมียนมา เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับความมั่นคงและความไม่สงบตามแนวชายแดน
ขณะที่กำนันคนคนดังกล่าวแสดงความไม่พอใจอ้างว่าจะไปทอดกฐินที่วัดชาวกะเหรี่ยง ฝั่งประเทศเมียนมา เมื่อถูก ตชด.ประจำชุดเฝ้าตรวจชายแดน ห้ามออกตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทำให้กำนันดังถึงกับของขึ้น ด่ากราดด้วยถ้อยคำหยาบคายอย่างเสียหาย ตามคลิปเสียงที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อออนไลน์ จากนั้นกำนันได้เดินไปยกไม้กั้นด้านตรวจออกแล้วขับรถยนต์กระบะออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับพวก โดยไม่สนใจเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
ต่อมาขากลับช่วงเวลาประมาณ 15.30 น.วันเดียวกัน กำนันคนดังกับพวกเดินทางกลับ และยังมีกลุ่มบุคคลที่เป็นคนไทยขับรถยนต์นำพาชาวเมียนมากว่า 30 คน ขับตามหลังมาด้วย และทั้งหมดถูก ตชด.จับกุมที่จุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4102 ช่องหินดาษ
หลังถูกจับกุมกำนันคนดังถูกจับกุมดำเนินคดี 5 ข้อกล่าวหา (1.)ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ (2.)ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้ไว้ (3.)เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะ นำพาหนะเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ ตามประกาศกำหนด มาตรา 23 พรบ.คนเข้าเมือง (4.)เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง และผ่านการตรวจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 62 พรบ.คนเข้าเมือง (5.)ร่วมกันนำพาคนต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา 62 พรบ.คนเข้าเมือง พร้อมของกลางรถยนต์กระบะโตโยต้าสี่ประตูสีขาว ทะเบียน ขจ.8950 สุราษฎรธานี ที่ทางกำนันคนดังใช้ขับเข้าออกนอกราชอาณาจักร แต่กำนันให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
ขณะที่ นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผวจ.ชุมพร สั่งการให้นายอำเภอท่าแซะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยภายใน 7 วัน ส่วนคดีอาญาก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น
ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ ( 14 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบ นายกัมปนาถ กลิ่นเสาวคนธ์ ปลัดจังหวัดชุมพร เพื่อขอทราบความคืบหน้าผลการสอบสวนวินัยกำนันคนดังที่ถูกดำเนินคดี 5 ข้อหาจากพฤติกรรมดังกล่าว
โดยปลัดจังหวัดชุมพร ได้เดินไปสอบถามข้อมูลจากฝ่ายนิติกรที่อยู่ใกล้กัน จากนั้นได้เดินมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ทางนายอำเภอท่าแซะได้ส่งผลการสอบสวนมาเรียบร้อยแล้ว แต่ตนไม่ขอเปิดเผยข้อมูลกลัวว่าจะเป็นประเด็นข่าว เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 17 พ.ย.นี้ ตนจะต้องย้ายไปเป็นปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี และผลการสอบสวนกำนันคนดังกล่าว ตนจะต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป จึงอยากให้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามต่อปลัดจังหวัดคนใหม่หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเองจะดีกว่า