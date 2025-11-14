ตร.-ปปส. เข้ายึดทรัพย์ “เสี่ยหลง” เจ้าของค่ายไก่ชนชื่อดังเมืองคอนพัวพันยาเสพติด

นครศรีธรรมราช - ตร.-ปปส. เข้ายึดทรัพย์ “เสี่ยหลง” เจ้าของค่ายไก่ชนชื่อดังเมืองคอน หลังตกเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ทั้งยังเตรียมขยายผลบัญชีเงินฝากอีกกว่า 40 เล่ม ที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 30 ล้านบาท
วันนี้ (14 พ.ย.) กรณีจับกุมยาบ้าล็อตยักษ์ใน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 40,000 เม็ด ก่อนจะขยายผลไปจับกุมยังต้นตอที่ ต.นาเหรง อ.นบพิตำ เพิ่มอีก 264,000 เม็ด ไอซ์กว่า 2 กก. พร้อมบัญชีเงินหมุนเวียนร่วม 40 เล่ม มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 30 ล้านบาท มีผู้ต้องหาคือ นายยศพร บุญฤทธิ์ หรือที่รู้จักในชื่อ “เสี่ยหลง” อายุ 40 ปี เจ้าของค่ายไก่ชนชื่อดังของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ใน ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช และยังเป็นผู้กว้างขวางในวงการไก่ชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะในสนามชนไก่ใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ล่าสุด พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายปกครอง และ ปปส.ภาค 8 ได้ร่วมแถลงความคืบหน้าในการกวาดล้างยาเสพติด โดยเฉพาะกรณีของ “เสี่ยหลง” ระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (14 พ.ย.) ตำรวจกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช พร้อมกำลังจาก ปปส.ภาค 8 ได้ขยายผลติดตามสืบทรัพย์ เข้าทำการตรวจยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านของ นายยศพร มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นอีกจำนวนหนึ่ง
ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ยังระบุด้วยว่า การติดตามขยายผลบัญชีเงินฝากจำนวนกว่า 40 บัญชีที่ยึดได้นั้นซึ่งมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 30 ล้านบาท อยู่ระหว่างการแยกกลุ่มเจ้าของบัญชีมีทั้งพฤติการณ์สมคบค้ายาเสพติด ซึ่งกลุ่มนี้ได้ติดตามยึดทรัพย์ตามมาตรการพร้อมทั้งการดำเนินคดีอาญา ส่วนอีกกลุ่มคือบัญชีม้ากลุ่มนี้จะต้องคัดกรองอย่างละเอียดและดำเนินคดีเช่นเดียวกัน ปัจจุบันศาลได้ดำเนินการพิจารณาลงโทษอย่างเฉียบขาด
ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ยังระบุด้วยว่า การปราบปรามในห้องวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2568 มีการจับกุมผู้ต้องหาในกลุ่มยาเสพติดจำนวน 421 คดี ผู้ต้องหา 441 คน ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้ง 421 ราย รวม 9.87 ล้านบาท ยึดอาวุธปืน 27 กระบอก ส่วนกลุ่มผู้ต้องเฉพาะคดี พรบ.อาวุธปืน 46 ราย ผู้ต้องหา 47 คน อาวุธปืน 35 กระบอก กระสุน 250 นัด