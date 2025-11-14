xs
xsm
sm
md
lg

ตร.-ปปส. เข้ายึดทรัพย์ “เสี่ยหลง” เจ้าของค่ายไก่ชนชื่อดังเมืองคอนพัวพันยาเสพติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครศรีธรรมราช - ตร.-ปปส. เข้ายึดทรัพย์ “เสี่ยหลง” เจ้าของค่ายไก่ชนชื่อดังเมืองคอน หลังตกเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ทั้งยังเตรียมขยายผลบัญชีเงินฝากอีกกว่า 40 เล่ม ที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 30 ล้านบาท

วันนี้ (14 พ.ย.) กรณีจับกุมยาบ้าล็อตยักษ์ใน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 40,000 เม็ด ก่อนจะขยายผลไปจับกุมยังต้นตอที่ ต.นาเหรง อ.นบพิตำ เพิ่มอีก 264,000 เม็ด ไอซ์กว่า 2 กก. พร้อมบัญชีเงินหมุนเวียนร่วม 40 เล่ม มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 30 ล้านบาท มีผู้ต้องหาคือ นายยศพร บุญฤทธิ์ หรือที่รู้จักในชื่อ “เสี่ยหลง” อายุ 40 ปี เจ้าของค่ายไก่ชนชื่อดังของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ใน ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช และยังเป็นผู้กว้างขวางในวงการไก่ชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะในสนามชนไก่ใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ล่าสุด พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายปกครอง และ ปปส.ภาค 8 ได้ร่วมแถลงความคืบหน้าในการกวาดล้างยาเสพติด โดยเฉพาะกรณีของ “เสี่ยหลง” ระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (14 พ.ย.) ตำรวจกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช พร้อมกำลังจาก ปปส.ภาค 8 ได้ขยายผลติดตามสืบทรัพย์ เข้าทำการตรวจยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านของ นายยศพร มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นอีกจำนวนหนึ่ง

ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ยังระบุด้วยว่า การติดตามขยายผลบัญชีเงินฝากจำนวนกว่า 40 บัญชีที่ยึดได้นั้นซึ่งมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 30 ล้านบาท อยู่ระหว่างการแยกกลุ่มเจ้าของบัญชีมีทั้งพฤติการณ์สมคบค้ายาเสพติด ซึ่งกลุ่มนี้ได้ติดตามยึดทรัพย์ตามมาตรการพร้อมทั้งการดำเนินคดีอาญา ส่วนอีกกลุ่มคือบัญชีม้ากลุ่มนี้จะต้องคัดกรองอย่างละเอียดและดำเนินคดีเช่นเดียวกัน ปัจจุบันศาลได้ดำเนินการพิจารณาลงโทษอย่างเฉียบขาด

ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ยังระบุด้วยว่า การปราบปรามในห้องวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2568 มีการจับกุมผู้ต้องหาในกลุ่มยาเสพติดจำนวน 421 คดี ผู้ต้องหา 441 คน ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้ง 421 ราย รวม 9.87 ล้านบาท ยึดอาวุธปืน 27 กระบอก ส่วนกลุ่มผู้ต้องเฉพาะคดี พรบ.อาวุธปืน 46 ราย ผู้ต้องหา 47 คน อาวุธปืน 35 กระบอก กระสุน 250 นัด

กำลังโหลดความคิดเห็น