สาวพังงาแฉ เคยถูกหญิงสาวซึ่งเสียชีวิตที่ปอยเปต หลอกไปทำงานสแกมเมอร์ ดีที่หนีมาใด้

พังงา - สาวพังงาแฉ เคยโดน หญิงสาวที่เสียชีวิตขณะไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ ที่ปอยเปต หลอกพาไปทำงานสแกมเมอร์ ที่สีหนุวิลล์ ติดคุกหลายวันกว่าจะได้กลับบ้าน พร้อมแฉเส้นทาง
จากกรณี มีข่าวหญิงสาวชาวพังงาเสียชีวิตที่ปอยเปตเนื่องจากถูกทำร้ายหลังไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ โดยญาติออกมาเรียกร้องให้ทางการไทยชาวเหลือนำศพกลับมา หลังจากนั้น ผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจาก นส.บี(นามสมมุติ) ชาวตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ว่า ตัวเองเคยถูกสาวพังงา ที่มีข่าวว่าเสียชีวิตจากแก๊งสแกมเมอร์ในปอยเปต หลอกให้ไปทำงานสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชามาแล้ว
โดยเล่าว่า เมื่อประมาณต้นปี2567 ตนเองได้เห็นเฟซบุ๊กของคนตายที่ชื่อว่า “นา ริน.” ประกาศชักชวนคนไปทำงานออนไลน์รายได้ดี ซึ่งคนตายได้สร้างสตอรี่และโปรไฟล์กินหรูอยู่สบาย ซื้อรถเงินสด ใช้โทรศัพท์ไอโฟน ซึ่งเป็นช่วงที่ตนเองอยากได้เงินมาลงทุนเปิดร้านขายน้ำ จึงได้ติดต่อกับเขาไปทาง Messenger บอกว่าสนใจ แต่ก็ได้สอบถามลักษณะงานต่างๆเขาบอกว่าเป็นงานขายออนไลน์ เป็นแอดมินอะไรประมาณนี้ ทำงานอยู่ที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ตนเองก็บอกว่ากลัว เขาก็พยายามพูดหว่านล้มอยู่หลายวันบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยกลัว แต่เมื่อมาอยู่จริงก็ไม่น่ากลัวอยากจะกลับตอนไหนก็ได้ ได้เงินเดือน 24,000 บาทไม่รวมเปอร์เซ็นต์
จนในที่สุดได้ตัดสินใจไปกับเขา พร้อมกับแฟนเก่า และ เพื่อนสาวอีก 1 คน ส่วนคนตายก็พาเพื่อน อีก 1 คน รวมแล้ว 5 คน โดยขึ้นรถโดยสารที่ บขส.โคกกลอย ไปลงที่กรุงเทพ จากนั้นมีรถมารับ 2 คัน ขับพาไปไหนก็มีรู้ ซึ่งมีการติดต่อประสานงานงานตลอดเส้นทาง จากนั้นได้มีการเปลี่ยนรถเป็นกระบะขับพาไปในป่า และ พบกับด่านที่มีหารกัมพูชาอยู่ ตอนแรกเขาไม่ให้ผ่าน ก็มีการโทรศัพท์ติดต่อกันจนเขาเปิดประตูให้เข้าไป จากนั้นก็เดินทางอีกนานจึงมาโผล่ในฝั่งกัมพูชา และมีรถตุ๊กๆมารับ พร้อมปิดอำพรางใบหน้าด้วยผ้า
จนมาถึงที่ทำงานที่สีหนุวิลล์ ที่มีระบบปิดกั้นกำแพง2ชั้น และให้พักและทำงานอยู่ในตึกที่มีคนไทยเป็นจำนวนมาก โดยให้ทำงานเป็นระบบเป็นทีมคอลเซนเตอร์ ตนก็โกรธคนตายเป็นอย่างมากที่หลอกมาทำงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ และได้พบว่า หากสามารถพาคนอื่นมาทำงานด้วยจะได้ค่าหัวคนละ10,500บาท
ระหว่างทำงานนั้นตนก็จะถูกสอนวิธีการหลอกต่างๆซึ่งส่วนใหญ่คนในนั้นที่เป็นคนไทยจะเป็นคนที่เต็มใจมาทำงานแบบนี้ เมื่อหลอกเงินจากคนไทยได้จะจะมีการฉลองกัน แต่ตนเองก็รับไม่ที่จะต้องหลอกคนไทยด้วยกันจึงร้องให้ทุกวัน แต่ไม่เคยถูกทำร้ายร่างกาย ในนั้นจะมีหัวหน้าเป็นคนไทยมีบอสเป็นคนจีน เมื่อตนขอกลับบ้านเขาบอกว่าเอาเงินไถ่ตัว70,000 บาท จนในที่สุดอยู่ได้ 20 กว่าวันตนได้แอบติดต่อกับแม่ให้ไปแจ้งความขอความช่วยเหลือ พร้อมส่งรูปหลักฐานต่างๆและโลเกชั่นไปให้ ทางตำรวจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ความช่วยเหลือ ประสานกับตม.ไทย ตม.กัมพูชา จากนั้นอยู่ๆทางตม.กัมพูชาได้เข้าไปรับตนเองพร้อมแฟนเก่าและเพื่อน 3 คน ออกมาจากที่ทำงาน พามาขังที่ตม.กัมพูชา โดยถูกขังคุก เกือบ20วัน ก่อนจะปล่อยตัวมาส่งให้ทางการไทยที่ชายแดน
นางสาวบี ยังได้กล่าวต่อไปว่า ตนเองคิดว่าผู้ตายไม่ได้ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ เพราะไปกลับมาแล้วหลายครั้ง จริงๆตอนที่ทราบข่าวว่าเขาตั้งท้องกลับมาพร้อมแฟนนั้น จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขา แต่คุณแม่ตนได้ห้ามไว้บอกว่าเขาจะได้รับผลกรรมเอง