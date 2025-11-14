สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจัดทำริบบิ้นโบว์สีดำมอบให้ประชาชน

นราธิวาส - สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส จัดทำริบบิ้นโบว์สีดำมอบให้ประชาชนไว้นำไปติดเสื้อ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
วันนี้ (14พ.ย.) นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนจังหวัดนราธิวาส รับมอบริบบิ้นโบว์สีดำ จากนายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้นำไปติดเสื้อ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
นายปณัย กล่าวว่า ได้นำบุคลากรในสังกัดร่วมทำริบบิ้นโบว์สีดำมอบแก่ประชาชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย//โดยการทำริบบิ้นโบว์สีดำครั้งนี้ ได้มอบให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน อีกทั้งได้นำไปมอบให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่วัดพรมนิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส
สำหรับตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดริบบิ้นดำ เพื่อให้ดูสุภาพและเหมาะสม สามารถเลือกติดได้ตามตำแหน่ง ต่อไปนี้ ติดที่แขนเสื้อด้านซ้าย ติดบริเวณต้นแขนต่ำจากหัวไหล่ประมาณ 2 นิ้ว หรือติดที่หน้าอกด้านซ้าย ติดเหนือบริเวณหน้าอก เพื่อแสดงถึงความอาลัยจากหัวใจ หรือติอที่ปกเสื้อด้านซ้าย เหมาะสำหรับผู้ที่สวมเสื้อเชิ้ตหรือชุดยูนิฟอร์ม
ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดการเดินทางเพื่อเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธันวาคม 2568 และครั้งที่ 4 วันที่ 18 มกราคม 2568 โดยแต่ละครั้ง มีเป้าหมายประชาชนจำนวน 750 คน รวมทั้งสิ้น 3,000 คน