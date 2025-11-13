จับได้แล้ว! มือปืนชุดไรเดอร์ยิงคู่อริดับกลางเมืองหาดใหญ่หนีไปบวชที่เมียนมานานนับปี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจจับได้แล้วมือปืนชุดไรเดอร์กระหน่ำยิงคู่อริดับในเมืองหาดใหญ่ พบหนีไปบวชที่เมียนมานานเกือบ 1 ปี รับสารภาพยิงจริงเพราะถูกท้า จากปัญหาเรื่องแฟนเพื่อน
วันนี้ (13 พ.ย.) จากเหตุการณ์มือปืนสวมชุดไรเดอร์ขับรถจักรยานยนต์มากระหน่ำยิง นายนววรรษ ศรีงาม อายุ 20 ปี เกือบหมดแม็คเสียชีวิตที่หน้าบ้านพัก บริเวณปากซอยโชคสมานคุณ 3 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเวลา 19.36 น.วันที่ 27 ธ.ค.67
ส่วนมือปืนชุดไรเดอร์ที่ก่อเหตุคือ นายศักเดช พู่ประเสริฐศักดิ์ อายุ 25 ปี หรือเต้ ได้หลบหนีไปตั้งแต่วันนี้และถูกศาลจ.สงขลา ออกหมายจับเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567 ข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,มีซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต,พาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์และยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมชน”
ล่าสุด นายศักเดช หรือเต้ ถูกจับกุมได้แล้วหลังจากที่หนีคดีไปเกือบ1ปี โดยหลบหนีเข้าไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศพม่า และถูกจับกุมตัวได้และส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อวานนี้(12พ.ย.68)ทางด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ พ.ต.ท.อนุวัฒน์ ฤทธิชัย รอง ผกก.สส.สภ.หาดใหญ่ พ.ต.ท.สุรพัฒน์ อาดสะอาด สว.สส.สภ.หาดใหญ่ ร.ต.อ.อภิรักษ์ ชายะพันธ์ รองสว.สส.สภ.หาดใหญ่ และพ.ต.อ.ธนวัต เส้งสุย ผกก.สืบสวน3 ภาค9 เดินทางไปรับตัว และคุมตัวกลับมาดำเนินที่สภ.หาดใหญ่โดยกลับมาถึงเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ (13พ.ย.68)
ไทม์ไลน์การจับกุม นายศักเดช หรือเต้ ตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ ได้พยายามสืบสวนหาเบอะแสเรื่อยมา จนประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากสายลับว่า
นายศักเดชฯ ได้หลบหนีไปบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา จึงได้ประสานงานไปยังผู้ช่วยฑูตตำรวจประจำเมืองย่างกุ้ง เพื่อติดตามจับกุม
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดลาดตระเวนเขตเมืองท่าขี้เหล็กได้เข้าตรวจสอบวัด ตามที่ได้รับแจ้ง และเข้าจับกุมนายศักเดชฯ ขณะอยู่ในกุฎิ ของวัด
และได้ดำเนินคดี ตามกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศเมียนมา จนเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา ทางประเทศเมียนมาได้ประสานงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมไปรับตัวผู้ต้องหารายนี้
จากการสอบสวน นายศักเดช ก็ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่า ตนกับผู้ตายไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่ผู้ตายมีเรื่องกับเพื่อนของตน เรื่องผู้หญิงและมีการท้าทายว่าจะยิงกัน
ในคืนเกิดเหตุหลังจากมีปากเสียงกับผู้ตาย ได้ขับรถจักรยานยนต์ไปตามคำท้าทาย แต่ว่าพอไปถึงผู้ตายได้ชักปืนยิงใส่ก่อน ทำให้รถเสียหลัก และได้ชักอาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายจำนวน 4 นัด
หลังจากนั้นได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ และต่อมาได้ตัดสินใจเดินทางหลบหนีไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยทางช่องทางธรรมชาติ โดยว่าจ้างให้ใช้เชือกดึงข้ามคลองไปยังฝั่งเมียนมาในราคา 5,000 บาท แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับกุมขณะบวชอยู่ที่วัด