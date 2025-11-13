อาการหนัก! เร่งรื้อผักตบชวาแม่น้ำปากพนังแต่ยังไม่เป็นผลไหลมากองรวมหน้าประตูระบายน้ำ

นครศรีธรรมราช - วัชพืชลุ่มน้ำปากพนังท่วมมหาศาลยังแก้ไม่ตก ระดมเครื่องจักรตักรื้อยังไม่ระคาย พบอาคารโรงงานกำจัดผักตบพร้อมเครื่องจักรของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังถูกทิ้งร้างแล้วหลายปี
วันนี้ (13 พ.ย.) แม่น้ำปากพนังและลำคลองสาขาสายย่อยยังอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนัก ขณะที่หน้ามรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังใกล้เข้าสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก แต่แม่น้ำปากพนังและลำคลองสาขาสายย่อยในพื้นที่ อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พระพรหม และ อ.เมืองนครศรีธรรมราชบางส่วน ยังเต็มไปด้วยวัชพืชนานาชนิด โดยเฉพาะผักตบชวาที่มีอยู่อย่างหนาแน่น แม้สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน พยายามระดมเครื่องจักรเข้าขุดรื้อ แต่ปริมาณที่สะสมอยู่ในทุกลำคลองสาขาและแม่น้ำปากพนัง หลายล้านตันดูเหมือนว่าจะไม่ได้ลดลงเลย และยังทยอยลอยมากองรวมอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับปริมาณฝนที่มีแนวโน้มมากขึ้น
ขณะที่ทีมข่าวได้ติดตามไปยังโรงงานกำจัดผักตบชวา ที่ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พบป้ายโรงงานแห่งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบคือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนกลาง ปี 2548 สภาพโรงงานถูกทิ้งร้าง เสาไฟฟ้า เครื่องจักรถูกวัชพืชขึ้นปกคลุม หลังคาชำรุด ถูกทิ้งมานับสิบปี เครื่องจักรทุกระบบทำการไม่ได้ ชิ้นส่วนหายไปเป็นส่วนมาก ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าถูกทิ้งร้างมานานมากแล้ว
อย่างไรก็ตามปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในระบบนิเวศน์ที่มีความซับซ้อน หลังจากที่วัชพืชได้เข้าปกคลุมในทุกแหล่งน้ำอย่างหนาแน่น การสะสมของตะกอนเลนเหนือประตูน้ำหลัก และประตูน้ำย่อยในคลองซอยทุแหล่งน้ำ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนังอย่างหนัก แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ได้
ขณะที่ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ยืนยันอีกครั้งว่า สภาพของแม่น้ำปากพนังสูญเสียสภาพนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง ต้องใช้กระบวนการจัดการครั้งใหญ่ที่ต้องใช้วิชาการนำอย่างรอบคอบ และยังย้ำถึงการสะสมของพื้นผิวชั้นล่างของแหล่งน้ำและป่าพรุต้นน้ำของแม่น้ำปากพนัง รวมทั้งสารเคมี ปุ๋ยต่างๆ ลงไปในแหล่งน้ำ ส่งผลกระทบ นอกจากปริมาณคาร์บอนจำนวนมาก และเตือนว่าการรื้อแม่น้ำในขณะนี้ควรนำแต่วัชพืชออกมา ไม่ควรขุดรื้อพื้นล่างจะเกิดผลกระทบตามมาอีกมาก